Společnost EcoFlow v roce 2021 již druhý rok po sobě ztrojnásobila prodeje

„Působivý nárůst prodeje lze přičíst několika věcem," prohlásil Allen Zheng, vedoucí globálního prodeje společnosti EcoFlow. „Hlavním důvodem je naše expanze na více než 100 trhů a kompletní uvedení produktových řad RIVER a DELTA. Svou roli sehrála i rostoucí poptávka po elektřině způsobená rostoucím počtem případů extrémních výpadků proudu způsobených počasím."

Kromě rychlého růstu prodeje byl rok 2021 pro společnost EcoFlow významným mezníkem i v dalších ohledech. V červnu společnost získala investici do své řady B ve výši více než 100 milionů dolarů od čínského fondu Sequoia a společností Hillhouse a CICC. Tyto investice společnost katapultovalo na špičku v oboru a zajistilo jí hodnotu více než 1 miliardu dolarů. O měsíc později společnost EcoFlow uvedla na Kickstarteru první přenosnou domácí baterii DELTA Pro . Model EcoFlow DELTA Pro překonal rekord Kickstarteru jakožto nejlépe financovaný technologický projekt. Vybralo se na něj více než 10,6 milionu eur a byl zařazen mezi 100 nejlepších vynálezů roku 2021 časopisu TIME .

Společnost EcoFlow se v roce 2021 také aktivněji zapojila do řešení otázek životního prostředí a připravenosti na mimořádné události. V březnu zahájila společnost EcoFlow dlouhodobou kampaň pro získání finančních prostředků na zalesňování v rámci ekologického projektu Million Forest Plan, který společně iniciovaly Program OSN pro životní prostředí, organizace The Climate Organization a organizace China Green Foundation. V září zahájila společnost EcoFlow vzdělávací kampaň „Peace of Mind" (Klid v duši), jejímž cílem bylo informovat jednotlivce o důležitosti připravenosti na přírodní katastrofy, a to využitím vlivných osobností a odborníků na danou problematiku.

„Do roku 2022 vstupujeme s velkým sebevědomím, protože to, čeho jsme dosáhli v uplynulém roce, je dobrým ukazatelem. Společnost EcoFlow bude pokračovat ve společensky odpovědné expanzi a zároveň bude dodávat energii zcela novému světu," konstatoval Zheng.

O společnosti EcoFlow

EcoFlow je společnost zabývající se přenosnými zdroji energie a obnovitelnou energetikou. Od svého založení v roce 2017 poskytuje prostřednictvím svých produktových řad přenosných stanic DELTA a RIVER či dodatečného příslušenství energetickou soběstačnost zákazníkům na více než 85 trzích. Posláním společnosti EcoFlow je objevit nový způsob získávání energii, a to inovacemi lehčích, spolehlivějších, čistých, tichých a obnovitelných řešení pro ukládání energie. Výrobky společnosti EcoFlow jsou nyní dostupné ve 35 zemích a regionech Evropy a jsou podporovány sítí více než 300 místních prodejců.

Další informace naleznete na webových stránkách společnosti EcoFlow.

