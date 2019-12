Společnost Elkay Interior Systems převzala evropské podniky sedacího nábytku a dekorací skupiny Schloffer GmbH, Designed2Work a Designed2Work Intl.

Společnost Elkay Interior Systems – nebo EIS – je světovým lídrem v oblasti designu, brandingu, sedacího nábytku, dekorací a příslušenství pro průmysl komerčních interiérů. Společnost, kterou vlastní soukromá společnost Elkay Manufacturing, se specializuje na trhy restaurací, maloobchodu, pohostinství a vzdělávání. Téměř 40 let pomáhají špičkovým globálním značkám spravovat zkušenosti s jejich maloobchodními značkami na mezinárodních trzích. Tato akvizice téměř uzavírá globální dodavatelský řetězec společnosti EIS, což jí umožňuje podporovat potřeby současných i budoucích zákazníků, kteří se rozvíjejí po celém světě.

„Od doby, kdy nás společnost Elkay získala v roce 2017, zaznamenáváme obrovský růst," uvedl viceprezident a generální ředitel Tony Lutz. „V únoru 2017 jsme integrovali obchodní úsek společnosti Elkay v Mexiku, abychom vytvořili společnost Elkay Interior Systems, Latinská Amerika… a v roce 2018 jsme expandovali na asijské trhy. Akvizicí společností Schloffer GmbH a Designed2Work jsme přidali silného evropského producenta, což je klíčem k podpoře strategie mezinárodního růstu naší globální klientely."

Společnost EIS konzultuje, navrhuje, vytváří a instaluje komerční interiéry od konceptu po dokončení jako žádná jiná společnost na současném trhu. Jejich návrháři a umělci poskytují vizi, sílu a důslednost a zároveň oživují značky našich klientů. Specializovaní projektoví manažeři a manažeři trhu pečlivě řídí cíle projektů, časové plány a rozpočty. Rozsáhlá výrobní zařízení a certifikovaní montéři zajišťují bezchybné provedení každého prvku. Společnost podporuje klienty prostřednictvím odborného mezinárodního týmu zákaznických služeb i po otevření jejich zařízení.

Společnost EIS spolupracuje s řadou předních mezinárodních zákazníků, z nichž se mnozí aktivně rozšiřují na evropských a středovýchodních trzích. Společnost prokázala své schopnosti v oblasti vytváření neobyčejných interiérů, které jsou vytvářeny po celém světě s nejvyšší dokonalostí.

„Jsme nadšeni, že jsme se stali součástí globálního podnikání společnosti Elkay Interior Systems," řekl Klaus Schloffer, prezident společnosti Schloffer GmbH, Designed2Work a Designed2Work Intl. „Vidíme příležitost k obrovským synergiím a růstu všech globálních podniků Elkay. Dokonale zde zapadáme, kulturně řečeno, a podniky EIS odvádějí pro naše sdílené segmenty zákazníků skvělou práci – jsme hrdí na to, že jsme se připojili k tak váženému týmu. Společně věříme, že můžeme spolupracovat a rozšiřovat naše schopnosti, abychom mohli lépe sloužili našim globálním zákazníkům, kteří rozvíjejí své podnikání po celém světě."

O společnosti Elkay

Společnost Elkay, která je rodinným podnikem od roku 1920, vyrábí inovativní produkty a poskytuje výjimečnou péči o zákazníka téměř celé století. Přestože je společnost Elkay hrdá na to, že je americkou jedničkou v prodeji kuchyňských dřezů, před více než čtyřmi desítkami let rozšířila svou komerční nabídku a dnes dodává kohoutky, vodní distributory, automaty s chlazenou vodou, systémy dodávek vody Smartwell Water Delivery Systems a oceněné stanice na plnění lahví ezH2O, kromě kuchyňských dřezů z prvotřídní nerezové ocele a křemene. Naše společnost Elkay Interior Systems je světovým lídrem v oblasti navrhování a budování značkových maloobchodních prostředí pro přední světové značky. Elkay Commercial Systems poskytuje výrobky z nerezové oceli pro komerční kuchyně po celém světě. Stejně jako vaše rodina má i společnost Elkay hodnoty a tradice, které vytrvají, kupříkladu náš závazek k udržitelnosti a přispívání naší společnosti. Společnost Elkay se sídlem v Downers Grove ve státě Illinois ve Spojených státech dnes celosvětově zaměstnává více než 2 500 zaměstnanců a provozuje 21 poboček v USA, Číně a Mexiku. Navštivte webové stránky www.elkay.com.

O společnosti Schloffer GmbH

Společnost založená v roce 1960 Aloisem Schlofferem zůstala dodnes v rodině. Jeho syn, generální ředitel Klaus Schloffer, proměnil společnost v podnik, který dodává nábytek do více než 60 zemí světa. Společnost Schloffer je hrdá na to, že vyrábí ve svém sídle v Rakousku, v zařízení, které se snaží omezovat emise CO2. Její tým 40 odborníků je podporován nejmodernějšími stroji a důvěryhodnými dodavateli, kteří dodržují standardy jakosti. Více informací naleznete na webových stránkách https://www.schloffer.com/en/about-us/

O společnostech Designed2Work a Designed2Work International Společnosti Designed2Work a Designed2Work Intl. se specializují na design pro průmysl komerčního maloobchodu, zejména restaurační franšízy. Tyto společnosti se společností Schloffer GmbH poskytují kompletní vybavení interiéru, které dalece překračuje pouhou výrobu nábytku. Další informace naleznete na webových stránkách https://www.schloffer.com/en/solutions/design/

