Společnost FastMatch a její bývalý generální ředitel Dmitri Galinov potvrdili dohodu o vypořádání

NEW YORK, 14. února 2019 /PRNewswire/ -- Společnost FastMatch, Inc., přední operátor pro obchodování na spotovém devizovém trhu a Dmitri Galinov, zakladatel a bývalý generální ředitel této společnosti, dnes oznámili, že smírně urovnali soudní spor, v němž pan Galinov žaloval společnost FastMatch a její mateřskou společnost Euronext US. Dle podmínek vypořádání žádná strana nepřijímá žádnou zodpovědnost ani nepřipouští nesprávné jednání.

Toto vypořádání je v nejlepším zájmu společnosti, jejích zaměstnanců a klientů. Generální ředitel společnosti FastMatch Kevin Wolf, který nahradil pana Galinova, se nadále zaměřuje na obsluhu mezinárodní klientské základny společnosti FastMatch a na růst podnikání. Pan Galinov opustil společnost dne 6. června 2018 a věnuje se jiným aktivitám.

O společnosti FastMatch

FastMatch je elektronická komunikační síť pro obchodování s cizími měnami. FastMatch nabízí svým zákazníkům přístup k diversifikované likviditě ve velkém objemu se nesrovnatelnou rychlostí transakcí a úplnou transparentností v optimální lokalitě. Vlastní oceněná technologie dává společnosti FastMatch významnou rychlostní výhodu a má schopnost obsluhovat tisíce klientů současně. Mezi klienty patří maloobchodní makléři, instituce, banky, zajišťovací fondy a soukromé obchodní společnosti.

O Dmitrim Galinovi

Před založením společnosti FastMatch v roce 2012 byl pan Galinov výkonným manažerem společnosti Credit Suisse, kde vedl Crossfinder, vyčleněný fond pro soukromé obchodování. Zastával také pozice na burze v New Jersey, Direct Edge a v newyorské společnosti pro obchodovací technologie Lava Trading.

