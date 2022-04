SPOLEČNOST FERGUSON PARTNERS OZNAMUJE JMENOVÁNÍ GEMMY BURGESSOVÉ DO FUNKCE GENERÁLNÍ ŘEDITELKY

Gemma Burgessová nastoupila do společnosti Ferguson Partners v roce 2007 a od té doby získala různorodé znalosti. Původně působila v londýnské kanceláři společnosti Ferguson Partners, poté přešla na pozici vedoucí kanceláře v New Yorku a následně převzala odpovědnost za oblast vyhledávání talentů v USA a nejnověji také za globální vyhledávání. Ve své současné funkci prezidentky se Burgessová zasloužila o to, že se Ferguson Partners stala jedničkou mezi firmami, které nabízejí řešení v oblasti náboru řídících pracovníků a managementu. Jako uznávaná odbornice v oblasti vyhledávání vedoucích pracovníků je Burgessová také zastánkyní rozmanitosti, rovnosti a začleňování. Stála u zrodu prvního partnerství v oblasti diverzity v roce 2020 s Real Estate Executive Council (REEC) a nadále se aktivně podílí na činnosti této asociace.