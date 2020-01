Společnost Forever Living Products rozeslala v rámci boje proti světovému hladu 5 milionů jídel

Společnost uspořádala 18. prosince slavnostní událost balení potravin na počest dosažení tohoto důležitého milníku v boji proti hladu. Více než 200 dobrovolníků a zaměstnanců balilo jídla v domovském městě společnosti Forever ve Scottsdale v Arizoně, aby oslavilo úspěšné dokončení kampaně Forever We Rise. Zakladatel a generální ředitel společnosti Forever Living Rex Maughan rozezněl slavnostní gong při příležitosti pětimiliontého baleného jídla.

Kampaň byla zahájena v rámci partnerství mezi společností Forever Living Products a organizací Rise Against Hunger s cílem zabalit do roku 2020 5 milionů jídel.

„Díky odhodlání a úsilí více než 17 000 zaměstnanců a majitelů společnosti Forever Living z celého světa jsme nejen splnili, ale překročili náš cíl 5 milionů jídel," řekl prezident společnosti Forever Living Products, Gregg Maughan. „Tato jídla pomáhají podporovat sny a budují silnější komunity, když společně pracujeme na vytvoření světa, kde žádné dítě nemusí chodit spát hladové nebo se ptát, odkud přijde jejich další jídlo."

Na dosažení cíle balení potravin pracovaly dobrovolnické týmy ve 38 městech ve 24 zemích. Poskytnutá jídla ovlivní více než 51 000 životů v 16 zemích.

O společnosti Forever Living Products

Společnost Forever Living Products je největším světovým výrobcem a distributorem produktů aloe vera na světě. Společnost byla založena v roce 1978 a rozrostla se ve více než 160 zemích světa tím, že nabízí širokou škálu inovativních produktů, které pomáhají lidem osvojit si zdravý životní styl a získávat příjmy prostřednictvím přímého prodeje produktů společnosti Forever. Společnost Forever podporuje organizaci Rise Against Hunger ze svých globálních kanceláří a prostřednictvím charitativní organizace Forever Giving. Další informace o organizaci Forever Giving najdete na webových stránkách www.forever-giving.org. Pro více informací o produktech Forever Living navštivte webové stránky www.foreverliving.com.

O organizaci Rise Against Hunger

Rise Against Hunger, mezinárodní organizace bojující proti hladu ve světě umožnila balení milionů jídel distribuovaných do 74 zemí po celém světě. Více informací o organizaci Rise Against Hunger naleznete na webových stránkách www.riseagainsthunger.org.

