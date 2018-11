Společnost Gap Inc. urychluje digitální transformaci prostřednictvím cloudu společnosti Microsoft

REDMOND, Washington, 9. listopadu 2018 /PRNewswire/ -- Společnost Gap Inc. (NYSE: GPS) v pátek oznámila, že založila strategické partnerství se společností Microsoft Corp. (Nasdaq: MSFT) za účelem urychlení svých strategií digitální transformace a dalšího vytváření nových zákaznických zkušeností ve všech značkách, včetně značek Old Navy, Gap, Banana Republic, Athleta, Hill City a Intermix. Se společností Microsoft jako primárním dodavatelem cloudu se společnost Gap Inc. zaměřuje na technologické inovace, rychlost a flexibilitu, které využívají platformy Microsoft Azure a Microsoft 365 k podpoře nových obchodních možností a efektivnější práci v celé organizaci.