Společnost Great Wall Motor debutuje na výstavě Auto Expo v Indii, pokračuje ve své globalizační strategii

V souladu se svou strategií pro indický trh plánuje společnost Great Wall Motor v této zemi vybudovat přítomnost zahrnující výzkum a vývoj, výrobu, dodávky a prodej.

Společnost Great Wall Motor plánuje modernizaci svého výzkumného a vývojového centra v Bangalore se zaměřením na vytváření inteligentních a bezpečných vozidel pro indické spotřebitele a zároveň na zvyšování investic do místního výzkumu a vývoje. Pokud jde o výrobu, společnost urychlí akvizici závodu GM India v Talegaonu, a to ve snaze vybudovat svůj 10. komplexní závod na výrobu automobilů na světě a dále lokalizovat výrobu. Společnost Great Wall Holdings Group bude navíc investovat do výroby baterií v Indii vybudováním kompletního systému dodavatelského řetězce. Značka Haval uvede na místní trh celou řadu SUV, zatímco značka Great Wall EV zavede celou řadu modelů pro cestovní i soukromé využití. Kromě prodeje produktů v Indii bude společnost Great Wall Motor vyvážet vozidla vyrobená v závodech v Indii také do jiných zemí.

Celková expanze na indickém trhu pomůže společnosti Great Wall Motor nejen dále pokročit v globální strategii, ale také zvýší její konkurenceschopnost v globálním automobilovém průmyslu budoucnosti.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1086557/Great_Wall_MOtor_Expo.jpg

