Společnost GWM poprvé zařazena na žebříček 2021 BrandZ™ Top 50 Chinese Global Brand Builders

V posledním měsíci oficiálně uvedla společnost GWM na Auto Shanghai 2021 pět značek: HAVAL, WEY, ORA, Pickup a TANK, aby trvale podporovaly její globální expanzi. Jako hlavní značka v kategorii SUV společnosti GWM získal HAVAL první místo mezi automobilovými značkami na „2020 BrandZ™ Top 50 Chinese Global Brand". V první polovině roku 2021 byly postupně uváděny JOLION a 3. generace HAVAL H6 na klíčových trzích, jako je Saúdská Arábie, Austrálie a Jihoafrická republika. Mezitím se již dříve uvedený GWM POER stal prvním čínským pickupem značky, který byl představen v několika dalších zemích. S celkovou přítomností na globálním trhu bude GWM jistě upevňovat své vedoucí postavení v průmyslu.

Jako jeden z předních BrandZ™ Top 50 čínských budovatelů značky vytvořila společnost GWM svou globální prodejní síť na hlavních trzích, jako je Blízký východ, Jižní Amerika, Austrálie, Jihoafrická republika a Rusko, která zahrnuje více než 500 distributorů. Zahraniční prodeje společnosti pokrývají více než 60 zemí po celém světě. Během příštích pěti let bude společnost GWM investovat více než 30 miliard RMB do celosvětového výzkumu a vývoje a představí více než 400 světových automobilových inženýrů a IT expertů. Mezitím bude spolupracovat s globálními technologickými giganty včetně společností Intel, Google a Apple na vývoji nejvyspělejších technologií a poskytovat globálním uživatelům inteligentnější, technologicky vyspělé a vysoce kvalitní produkty.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1507581/image.jpg

SOURCE GWM