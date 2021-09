Společnost GWM představila na veletrhu IAA Mobility 2021 své nové vozy, aby získala výhodu prvního hráče na evropském trhu s novou energií

V reakci na téma „Mobilní cesta k uhlíkové neutralitě" tohoto veletrhu automobilů představila společnost GWM své nové energetické modely, jako jsou WEY Coffee 01 PHEV a ORA 01CAT. Globální strategický model WEY Coffee 01 PHEV definuje zcela novou kategorii evropských chytrých vozů díky jedinečně dlouhé dojezdové vzdálenosti, chytrému řízení a chytré kabině. ORA 01CAT je dokonalou kombinací klasické retro estetiky a futuristické technologie, která evropským uživatelům přinese dosud nevídaný produktový zážitek. Oba modely společně pomohou společnosti GWM prozkoumat nový evropský trh s energetickými vozidly. Elektrifikace, uhlíková neutralita a udržitelnost se totiž staly hlavními trendy budoucího vývoje globálního automobilového trhu a společnost GWM již tyto příležitosti detekovala a s předstihem se na ně připravila. Není to tak dávno, co společnost SVOLT, partner společnosti GWM, vyvinula první bezkobaltovou baterii, která se následně začala sériově vyrábět a montovat do vozidel. Tím byla odstraněna závislost automobilových baterií na kobaltu a vyřešen celosvětový problém neobnovitelnosti kobaltových ložisek. Čistě elektrické SUV A+ pod značkou ORA je prvním vozidlem vybaveným bezkobaltovou baterií, které dosáhlo sériové výroby. Tento model SUV má za běžných provozních podmínek dojezd více než 600 km, přičemž si zachovává výhodu vysokého výkonu a zrychlení na 100 km dosáhne za 5 sekund. Kromě toho dosahuje vodotěsnosti IP67, má vysokou schopnost retence energie a rychle se zahřívá při nízké teplotě.