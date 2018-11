Společnost Hengtong dodala do Chile podmořské optické kabely o celkové délce 3 000 km, uspořádala slavnost na oslavu dodání 10 000 km kabelů do zahraničí

SU-ČOU, Čína, 30. listopadu 2018 /PRNewswire/ -- Dne 26. listopadu 2018 se v Čchang-šu v provincii Ťiang-su konalo slavnostní vyhlášení „Dodání podmořských optických kabelů Hengtong o délce 10 000 km do zahraničí", které oslavovalo úspěch společnosti Hengtong ve výrobě a dodávce téměř 3000 km podmořských optických kabelů v rámci projektu asociace FOA do Chile a dosažení zámořských dodávek podmořských optických kabelů o celkové délce 10 000 km. Toto řadí společnost Hengtong jako první na světě, a to jak v oblasti kapacity, tak i dodávkách na domácím trhu s podmořskými optickými kabely. Jedná se o mezník v čínském průmyslu podmořských kabelů a zdůrazňuje dynamiku čínského vývoje v oblasti mezinárodních oceánských komunikací.