Společnost Hikvision spojuje síly s organizací Green River pro ochranu ohrožené populace husy indické

Začátkem tohoto roku začala organizace Green River používat bezpečnostní kamery Hikvision, které monitorují a chrání husy indické. Bylo připraveno několik desítek bodů pozorování ptáků, aby bylo možné provádět 24hodinové monitorování v terénu ve vysoké nadmořské výšce. Společnost Hikvision poskytla video technologii, která snižuje potřebu konvenčních lidských hlídek a také související negativní dopady lidské činnosti na ptačí působiště. Organizace Green River využívá zařízení Hikvision pro streamování živého videa s vysokým rozlišením pro diváky online, což zvyšuje povědomí o potřebě chránit všechny druhy volně žijících živočichů včetně husy indické.

Dne 6. prosince 2018 podepsaly organizace Green River a společnost Hikvision Memorandum o porozumění (MoU), aby pokračovaly ve své spolupráci v roce 2019. Společnost Hikvision bude vyvíjet zákaznicky upravené videokamery, které se budou používat ve vysokohorských stanovištích hus. Společnost bude i nadále podporovat Green River pomocí pokročilého zpracování obrazu, ukládání dat a přenosové technologie, aby zajistila, že tato organizace bude moci efektivně shromažďovat a zpracovávat údaje o životě v divoké přírodě. To vše slouží k zajištění biologické rozmanitosti a udržitelnosti v oblasti zdroje řeky Jang-c'-ťiang.

„Veřejná péče o zdraví a ochranu životního prostředí využívá aplikací špičkových technologií po celém světě. Zejména video technika mimořádně pomáhá při ochraně volně žijících živočichů. A Hikvision má nástroje i ochotu pomoci," uvedl Yang Xin, zakladatel a prezident organizace Green River. „Podepsání tohoto memoranda o porozumění je jen začátek. V budoucnu budeme spolupracovat na podpoře výzkumu a ochrany a využívání nových technologií k odhalení krásy biologické rozmanitosti."

Společnost Hikvision je nejvíce známá jako poskytovatel bezpečnostního vybavení, které slouží k zabezpečování obchodů, komunit a rodin. Nicméně jak dokládá spolupráce s organizací Green River, bezpečnostní zařízení Hikvision může být také použito k ochraně našeho přírodního světa. Vzhledem k tomu, že video technika Hikvision byla použita v řadě projektů ochrany životního prostředí, senior viceprezident společnosti Hikvision Cai Changyang uvedl, že společnost s potěšením podporuje ochranu a zachování životního prostředí.

„V několika uplynulých letech získala společnost Hikvision cenné zkušenosti a technické know-how v oblasti ochrany životního prostředí pomocí video technologií. Zapojili jsme se do programů ochrany pro pandy, sibiřské tygry a nyní husy indické. Nicméně je to ještě daleká cesta," řekl Cai Changyang. „A budeme do budoucna pokračovat v hledání nových technologií, abychom mohli přispět k udržitelnému rozvoji světa."

Podívejte se prosím na video o ochraně husy indické s názvem „Ať svět vidí větší naději pro život".

Společnost Hikvision je předním světovým poskytovatelem inovativních bezpečnostních produktů a řešení. Společnost Hikvision, která představuje nejsilnější zastoupení odborníků v oblasti výzkumu a vývoje, rozšiřuje základní technologie kódování zvuku a videa, zpracování obrazu a souvisejícího úložiště dat, stejně jako technologie budoucnosti, jako je například cloud computing, velká data a hluboké strojové učení. Kromě odvětví kamerového dozoru společnost Hikvision rozšiřuje svou působnost o oblasti technologie inteligentních domácností, průmyslové automatizace a průmyslu automobilové elektroniky, aby dosáhla své dlouhodobé vize. Společnost Hikvision, která neustále vytváří hodnotu pro své zákazníky, provozuje 38 regionálních dceřiných společností po celém světě, aby dosáhla skutečné globální přítomnosti. Další informace naleznete na webových stránkách www.hikvision.com.

