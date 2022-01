Společnost Hisense uvádí na veletrhu CES 2022 novou řadu ULED 8K Mini-LED a první laserové zobrazovací řešení na světě s rozlišením 8K

Integrace ohromující technologie ULED a Mini LED, vyšší kvalita obrazu a lepší jas

Výkon a kvalita obrazu jsou základem nabídky produktů společnosti Hisense. V roce 2022 společnost Hisense ve své nové prémiové řadě U9H poprvé představí technologii Mini LED, která nabízí ohromující výkon ve formátu HDR s dosud nejlepším kontrastem, nejzářivějším obrazem a nejpůsobivějšími barvami. Televizor Hisense 85U9H 8K získal také cenu CES® 2022 za inovace. Toto ocenění je jednoznačným důkazem nezdolného úsilí, které společnost Hisense směřuje do oblasti technologických inovací.

Technologická revoluce – posílení vedoucí pozice technologie 8K v oblasti laserového zobrazování

Díky svým technologickým inovacím kráčí společnost Hisense v čele světových výrobců laserových televizorů, které vede do éry technologií TriChroma, a daří se jí opakovaně dosahovat významných technologických pokroků v oblasti laserových televizorů přechodem z rozlišení 1080P na rozlišení 2K, 4K a následně také 8K. Dr. Liu Xianrong, hlavní vědecký pracovník a generální ředitel společnosti Hisense Laser Display Co., Ltd., uvedl, že laserový televizor je pro domácnosti tou nejlepší volbou zobrazovacího zařízení s rozlišením 8K. Televizor s rozlišením 8K nabízí dosud nevídanou hloubku obrazu a detaily a poskytuje ten nejlepší zážitek ze sledování realistického obrazu na vůbec největší obrazovce prvního laserového televizoru s rozlišením 8K na světě.

David VanderWaal, viceprezident marketingu společnosti Hisense America, se zaměřil na strategickou vizi společnosti Hisense pro rok 2022 a uvedl, že společnost Hisense se zavázala zjednodušit, zkvalitnit a zpříjemnit život stovkám milionů lidí nabídkou svých pečlivě navržených a vytvořených produktů a služeb. V roce 2022 bude společnost Hisense i nadále klást důraz na motivační sílu inovací pro zajištění rozvoje, zaměří se na potřeby uživatelů, bude se držet produktu jako základního prvku své nabídky, podpořeného spolehlivým průmyslovým řetězcem, a bude prosazovat další oborové změny prostřednictvím inovací a propojení.

Video – https://www.youtube.com/watch?v=sD0X73kEDWE

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1720153/1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1720154/2.jpg

SOURCE Hisense