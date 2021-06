Společnost Huawei Digital Power touží po vybudování kompetentní globální partnerské komunity pro ekologickou a zářivou budoucnost

Pan Li dodal, že strategie ekosystému je základem strategie rozvoje společnosti Huawei Digital Power. Digitální energetika je v podstatě ekosystémovým odvětvím. Budeme se snažit postupovat správně, abychom partnerům mohli přinášet hodnotu, sdílet s nimi výhody a zlepšovat jejich schopnosti. Spojíme síly s každým schopným a ambiciózním partnerem, abychom vybudovali ekologickou a zářivou budoucnost prostřednictvím strategie víceúrovňové a víceoborové ekosystémové kooperace.

Digitální energetika potřebuje ekosystém, proto společnost Huawei Digital Power přišla se strategií ekosystému ,3-4-5-6'. „Partnerské služby jsme rozdělili do tří oblastí (chytrá fotovoltaika, datová centra a zařízení plus vnitřní doména Huawei), aby se každý hráč mohl zaměřit na své silné stránky. Při spolupráci s partnery se řídíme následujícími čtyřmi zásadami: ziskovost, jednoduchost, podpora a ekosystém. S ohledem na to budeme v letošním roce realizovat pět hlavních opatření – vybudování partnerského systému zaměřeného na digitální energetiku, optimalizaci IT platforem, podporu standardizace, posílení marketingu a budování značky plus zvýšení přísunu prostředků. Tímto způsobem chceme partnerům pomoci zlepšit šest schopností v oblasti prodeje, služeb, marketingu atd.," zdůraznil pan Li ve svém projevu.

Každoroční summit partnerů ekosystému, jehož cílem je představit zdroje a nástroje, které naši partneři potřebují k dosažení ziskovosti, se koná v době, kdy společnost Huawei zintenzivňuje své úsilí o budování bezuhlíkové a inteligentní společnosti. Zhou Taoyuan, prezident divize produktů a řešení ve společnosti Huawei Digital Power, představil na summitu řešení Huawei s nulovými emisemi uhlíku pro všechny scénáře, které zahrnuje „5 základních technologií + 4 aplikační scénáře + 1 cloud". Řešení zahrnuje inteligentní fotovoltaický generátor FusionSolar 8.0, ekologickou energii pro domácnosti 2.0, ekologickou energii pro domácnosti 1.0, řešení pro napájení mimo síť (odstranění paliva), energetický cloud, datové centrum s nulovými emisemi uhlíku, závod s nulovými emisemi uhlíku, inteligentní nabíjecí síť a modulární napájení.

Zástupci partnerských ekosystémů z různých koutů světa se na virtuálním summitu podělili mimo jiné o své poznatky týkající se marketingové strategie během pandemie, strategie rozšiřování trhu a růstu podnikání. Bylo vybráno 72 nejúspěšnějších partnerů na světě, kteří byli oceněni za své odhodlání vytvářet hodnoty v roce 2020. Během několika let někteří z partnerů, díky spolupráci se společností Huawei, rozšířili své podnikání do více než tuctu zemí. Přesně jak řekl pan Li: „Společnost Huawei neklade našim partnerům žádná omezení, takže sněte o velkých věcech a dosáhněte svých cílů."

Pokud chcete jít rychle, jděte sami. Pokud chcete dojít daleko, jděte společně. Společnost Huawei Digital Power se zaměří na naši ekosystémovou strategii a spojí síly s našimi partnery ve snaze vybudovat ekologičtější a udržitelnější planetu, kterou nazýváme domovem.

