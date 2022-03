BARCELONA, Španělsko, 4. března 2022 /PRNewswire/ -- 1. března se v rámci každoročního veletrhu Mobile World Congress (MWC) v Barceloně konalo Global Digital Power Forum 2022 s tématem "Cesta k chytré nízkouhlíkové budoucnosti". Fóra se zúčastnilo téměř 200 průmyslových společností z celého světa. Přední představitelé odvětví zde sdíleli své postřehy o inovacích ekologických nízkouhlíkových sítí a datových center a podpoře rozvoje čisté energetiky. Společnost Huawei pozvala zákazníky a partnery k účasti na slavnostním ceremoniálu „Vstup do zelené budoucnosti oboru (Lighting up a Green Future for the Industry)", jehož cílem je nasměrovat operátory na cestu nízkouhlíkového provozu.