Společnost Huawei představila na svém online summitu „5G +, lepší svět" bílou knihu

„Rok 2020 je začátkem třetí dekády 21. století," uvedl Peng. „Letos se globální digitální transformace zrychlí, což představuje jak příležitosti, tak i výzvy pro telekomunikační operátory a průmyslová odvětví. V reakci na tyto příležitosti a výzvy se provozovatelé musí zaměřit na odolnější, automatizovanější a inteligentnější cílové sítě a své roční plány. Činnosti v oblasti sítí by měly být zaměřeny na dosažení těchto cílů." Pan Peng pokračoval: „Společnost Huawei zprovozňuje svou online platformu „5G +, lepší svět", která spolupracuje s operátory a partnery po celém světě, sdílí cenné zkušenosti a buduje lepší cílové sítě."

Společnost Huawei během summitu představila svou bílou knihu s názvem Technologie proti pandemii: Postřehy a způsoby provozu telekomunikačních sítí. Tato bílá kniha poskytuje hluboký náhled do globálních sítí a vysvětluje důležitou roli, kterou telekomunikační sítě sehrávají v boji proti pandemii. Stabilní telekomunikační sítě pomáhají lidem přesouvat důležité činnosti do režimu online, patří mezi ně online vzdělávání, online nakupování a práce na dálku. To bylo základem pro pokračování výuky a výroby, když byla pozastavena škola a práce. Tato bílá kniha také vysvětluje osvědčené postupy světových operátorů při překonávání pandemie pomocí sítí. Představili například technologie 5G, AI, vlákno 10G PON a další pokročilé technologie, které umožňují více způsobů pro účinnější boj s pandemií.

Akce se zúčastnilo několik hostů, kteří přednesli hlavní projevy. Mezi těmito byli Dr. Su Yu, zástupce děkana průmyslového výzkumného institutu China Mobile Chengdu, pan Robert Wigger, obchodní ředitel společnosti Sunrise, Su Xiaoming, viceprezident společnosti YITU Technology, Shaun Collins, generální ředitel společnosti CCS Insight, a pan Bob Cai, marketingový ředitel společnosti Carrier BG skupiny Huawei.

O společnosti Huawei

Huawei je předním světovým poskytovatelem infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT) a inteligentních zařízení. S integrovanými řešeními ve čtyřech klíčových oblastech – telekomunikačních sítích, IT, inteligentních zařízeních a cloudových službách – jsme odhodláni přinášet digitalizaci každému člověku, domácnosti a organizaci pro plně propojený inteligentní svět.

Komplexní portfolio produktů, řešení a služeb společnosti Huawei je jak konkurenceschopné, tak bezpečné. Prostřednictvím otevřené spolupráce s ekosystémovými partnery vytváříme trvalou hodnotu pro naše zákazníky, pomáháme lidem, obohacujeme domácí život a inspirujeme inovace v organizacích všech forem a velikostí.

Ve společnosti Huawei se inovace zaměřují na potřeby zákazníků. Intenzivně investujeme do základního výzkumu a zaměřujeme se na technologické průlomy, které pohánějí svět kupředu. Zaměstnáváme více než 180 000 pracovníků a působíme ve více než 170 zemích a regionech. Společnost Huawei, založená v roce 1987, je soukromá společnost plně vlastněná jejími zaměstnanci. Více informací o společnosti Huawei naleznete na stránkách www.huawei.com nebo nás sledujte na:

Fotografie - https://mma.prnewswire.com/media/1159027/Peng_Song_delivering_opening_speech.jpg

SOURCE Huawei