Společnost Huawei s partnery nainstalovala v Norsku první AI říční filtrační systém proti invazním lososům

Automatický filtrační systém dokáže identifikovat invazní pacifické lososy a zabránit jim v průchodu. Cílem je předcházet jejich přemnožení a vytlačení původního, divoce žijícího lososa atlantského.

OSLO, Norsko, 25. srpna 2022 /PRNewswire/ -- Společnost Huawei společně s místním partnerem, asociací Berlevåg Jeger-og Fiskerforening (BJFF), úspěšně nasadily v norské řece Storelva filtrační systém řízený umělou inteligencí, který propouští lososy atlantské dále proti proudu řeky a invazní lososy pacifické odfiltruje do záchytné nádrže.

The on/off mechanism opens/closes the gate to let wild Atlantic salmon through and prevent the invasive Pacific salmon from going upstream Installing & testing the 12-meter filtering system Image credit: Huawei

Losos pacifický, známý také pod názvem losos gorbuša, byl vysazen do ruského Bílého moře v padesátých letech minulého století. Brzy se však rozšířil až na pobřeží Norska, kde začal decimovat místní ekosystémy. Vetřelci do země zavlékají nové choroby, rychle se rozmnožují a agresivně bojují o potravu. Původní atlantské lososy by tak mohli ze stovek vodních toků na pobřeží Norska zcela vytlačit.

V červnu 2022 proto spustila společnost Huawei a asociace BJFF v rámci iniciativy Huawei TECH4ALL filtrační systém, který má zabránit pronikání pacifických lososů do horních toků norského říčního systému. Mechanická brána tohoto systému propustí lososy atlantské a lososy masu, aby mohli pokračovat proti proudu a dokončit svou třecí migraci. Invazní druh je místo toho odkloněn do záchytné nádrže a poté odstraněn.

„Jde o jedinečnou inovaci nejen v rámci Norska, ale i celého světa. Díky modernímu technologickému řešení máme nad řekou plnou kontrolu. Velký zájem o projekt projevila také místní správa řek a oblastní i ústřední správní orgány z oblasti pobřeží," uvedl prezident asociace BJFF Geir Kristiansen.

Volně žijící populace lososa atlantského je nedílnou součástí norské identity, kultury i ekonomiky. Po řešení problému tak naléhavě volaly komunity, vládní úřady, regulační orgány, vlastníci řek i sektor akvakultury. Počet lososů pacifických chycených v norských řekách sportovními rybáři v posledních letech prudce vzrostl. Zatímco v roce 2019 jich bylo uloveno 13.900, v roce 2021 již rekordních 111.700, což představuje 57 % všech lososů ulovených v Norsku. Většina z nich pocházela z kraje Troms a Finnmark, odchyty pacifických lososů však byly hlášeny ve všech norských krajích.

Opačný vývoj prodělala populace původního divoce žijícího lososa, která oproti nejvyššímu stavu poklesla o čtvrtinu. Na vině je z velké části šíření invazního druhu, přičemž problém dále zhoršují lososi unikající z chovů na farmách, kteří jsou geneticky méně rozmanití a po křížení s lososem atlantským oslabují jeho genom.

„Volně žijící populaci norských lososů ohrožuje losos gorbuša, uprchlí lososi z farem i další druhy ryb. Sledovací systém vybavený umělou inteligencí je pomáhá ochránit a umožňuje bezproblémovou správu řek i do budoucna," říká ředitel BJFF Tor Schulstad.

Shromážděná data ze systému umožní také odhalit přesné vzorce migračního chování, monitorovat různé typy rybích populací, poskytnou informace pro další výzkum a pomohou vyvinout opatření proti nadměrnému rybolovu.

„Instalovat odkláněcí systém v rychle proudící řece je mimořádně náročný úkol. Práce našich partnerů, BJFF a místní komunity, na mě udělala velký dojem. Zdejší lidé skutečně chtějí dokázat, jak významnou roli hraje při záchraně řek před ekologickými katastrofami správný management," uvedl technický ředitel Huawei Norsko Vegard Kjenner.

Toto řešení je první na světě, a tak muselo být navrženo zcela od nuly. Začátkem roku 2021 byly na základě technologie strojového vidění společnosti Huawei vyvinuty algoritmy pro rozpoznávání jednotlivých druhů ryb. V červnu 2021 pak Huawei a BJFF nainstalovaly na řece Storelva monitorovací stanici s podvodní kamerou. Hardware poskytující nepřetržitý videopřenos identifikuje ve spojení s algoritmem lososa atlantského s přesností 91 % a snižuje potřebu manuální práce o 90 %. Tradiční metody jsou náročné na pracovní sílu a závislé na dobrovolnících, kteří stojí v řece a identifikují lososa pacifického pouhým okem, především podle skvrn na ocase. Mnoho ryb je přitom přehlédnuto a navíc nelze určit jejich pohlaví, což posouzení problému velmi ztěžuje.

Dalším plánovaným krokem je nasadit toto řešení na norských lososích farmách jako prevenci environmentálních rizik způsobených rybami uprchlými z chovů.

