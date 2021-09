Společnost Huawei uvádí na trh řešení cloudové sítě pro urychlení digitalizace letišť

ŠANGHAJ, Čína, 27. září 2021 /PRNewswire/ -- Na veletrhu HUAWEI CONNECT 2021 představila společnost Huawei své nejnovější řešení letištní cloudové sítě, které nabízí širokou škálu výjimečných funkcí, jako je například jednotný přístup, jedna síť pro všechny služby, jeden cloud pro více oblastí a jednotné integrované zabezpečení. Toto komplexní řešení umožňuje urychlit digitalizaci s cílem zvýšit efektivitu provozu, zlepšit zajištění bezpečnosti a zlepšit zážitek z cestování, čímž otevírá cestu k inteligentním letištím.

Dnešní globální civilní letectví prochází rychlou digitální transformací. Letiště, na kterých jsou poskytovány přepravní služby pro letecké společnosti, cestující a nákladní dopravce, se v oblasti digitalizace začala zaměřovat více na kvalitu než na kvantitu. V této souvislosti musí řešit řadu naléhavých problémů. Měly by například propojovat data tradičně oddělených sítí, aby podporovaly nové služby, jako je inteligentní přidělování stání. Musí také zlepšit pokrytí Wi-Fi v budovách terminálů, aby si polepšila v žebříčku spokojenosti cestujících, který sestavuje Mezinárodní rada letišť (ACI). Vzhledem k tomu, že přechod služeb do cloudu narušuje tradiční fyzické hranice, musí se letiště zabývat novými obavami o bezpečnost. Vzhledem k neustále se rozšiřujícímu rozsahu sítě musí letiště také naléhavě zvýšit efektivitu provozu a údržby (O&M).

Alex Sun řekl: „Díky neustálým technologickým inovacím v oblasti bezpečnosti, efektivity a zkušeností na letištích bude společnost Huawei i nadále spolupracovat s dalšími zákazníky a partnery po celém světě na rozvoji řešení Airport Cloud-Network Solution, aby tím podpořila digitalizaci a vznik inteligentních letišť."

Řešení cloudové sítě pro letiště od společnosti Huawei se skládá z přístupové sítě letištního terminálu, páteřní sítě, sítě cloudového datového centra a integrovaného zabezpečení sítě. Toto řešení má následující čtyři funkce:

Snadný přístup a nepřetržité připojení k síti Wi-Fi 6 : Řešení společnosti Huawei vychází z technologie AirEngine Wi-Fi 6 a vytváří gigabitovou bezdrátovou přístupovou síť pro nepřetržité pokrytí s vysokou hustotou v celé budově letištního terminálu. Zejména jedinečné čtyřprvkové inteligentní antény zvyšují pokrytí o 20 %, čímž dosahují 100% dostupnosti internetu bez slepých míst. Kromě toho se inteligentní algoritmy používají k řízení roamingu v reálném čase, zajišťují předávání roamingu v celé síti bez ztráty paketů a nakonec zabraňují přerušení služeb, jako jsou hry a videa, na zařízeních cestujících.

Jedna síť pro všechny služby a IPv6+ umožňující další inovace : Řešení společnosti Huawei využívá inovativní technologii IPv6+ k vybudování centralizované páteřní sítě pro více služeb. Mezi výhody patří jedinečný hard slicing na úrovni Mbps, tvrdá izolace provozu od více než 1000 aplikací a 100% garance využití maximální šířky pásma pro klíčové služby. Tyto působivé vlastnosti umožňují páteřní síti plně vyhovět různým službám, jako jsou bezpečnostní kontroly, ochrana bezpečnosti, maloobchodní prodej a odbavení.

Jeden cloud ve více oblastech a síť jako služba (NaaS) : Po migraci letištních služeb do cloudu jsou cloudová datová centra rozmístěna v rozsáhlých oblastech. Řešení společnosti Huawei proto podporuje automatické nasazení sítě pro urychlení poskytování služeb a využívá inteligentní technologie pro inteligentní předvídání poruch a jejich přesnou lokalizaci během několika minut. Míra úspěšné proaktivní predikce poruch sítě může dosáhnout více než 90 %, což výrazně zvyšuje provozní efektivitu letišť.

Integrované zabezpečení na jednom místě a spolupráce v oblasti zabezpečení cloudových sítí: Údaje o letištních službách jsou stále cennější a jejich zabezpečení se stává nejvyšší prioritou. Řešení společnosti Huawei proto využívá cloudový bezpečnostní systém, který je založen na architektuře tzv. nulové důvěryhodnosti pro dynamickou detekci a inteligentní analýzu. To umožňuje v reálném čase získat přehled o stavu zabezpečení celé sítě a účinně odhalovat hrozby s přesností více než 96 %.

Společnost Huawei své systémy neustále inovuje, aby splnila očekávání zákazníků na letištích v oblasti bezpečnosti, efektivity a celkového zážitku. Díky bohatým technickým znalostem a dobrým výsledkům v oblasti digitální transformace spojí společnost Huawei své síly s dalšími zákazníky a partnery na letištích, aby společně prozkoumali a implementovali inovativní řešení pro letiště a urychlili tak digitální transformaci směrem k inteligentním letištím.

Společnost Huawei pořádá konferenci HUAWEI CONNECT 2021 online od 23. září do 31. října. Tématem letošního ročníku je „Dive into Digital", neboli ponoření se do digitalizace. Budeme se zabývat praktickým využitím technologií, jako je cloud, umělá inteligence a 5G, ve všech odvětvích a tím, jak mohou různé organizace zefektivnit svou činnost, nabízet širší škálu služeb a nakonec i zvýšit svou odolnost na cestě k hospodářskému oživení.

