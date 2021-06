Společnost Huawei vydává bílou knihu o rozšířené realitě a popisuje výhody 5G + rozšířené reality

ŠEN-ČEN, Čína, 18. června 2021 /PRNewswire/ -- Na konferenci Huawei Better World Summit for 5G + AR vystoupil Po-Cchaj, ředitel marketingu Huawei Carrier BG, s hlavním projevem nazvaným 5G + rozšířená realita - proměna snů ve skutečnost. V tomto projevu Cchaj řekl, že 5G bude motorem rozšířené reality a rozšířená realita posune 5G. Oznámil také vydání bílé knihy „AR Insight and Application Practice" (Vhledy a aplikační praxe rozšířené reality), která nabízí pohled na odvětví rozšířené reality z hlediska zařízení, aplikací a sítí. Cchaj vyzval celé odvětví ke spolupráci na prosperujícím ekosystému 5G + AR.