Společnost JA Solar dodala monokrystalické PERC moduly pro solární elektrárnu o výkonu 33,1 MW na Ukrajině

PEKING, 28. srpna 2019 /PRNewswire/ -- Společnost JA Solar Co., Ltd, přední světový výrobce vysoce výkonných fotovoltaických produktů, oznámila, že dodala všechny vysoce účinné mono PERC moduly do solární elektrárnu o výkonu 33,1 MW s názvem Scythia-Solar-2 na Ukrajině, která byla úspěšně připojena k síti v červenci 2019. Zařízení je jedním z největších solárních projektů s monokrytalickými PERC moduly v zemi a má velký význam pro rozvoj obnovitelné energie na Ukrajině.

Společnost JA Solar je od vstupu na ukrajinský trh v roce 2015 všeobecně uznávána za své vysoce kvalitní produkty a navázala spolupráci s místními špičkovými společnostmi, včetně developera projektu Scythia-Solar-2, společnosti UDP Renewables, která je součástí ukrajinské skupiny UFuture Investment Group, společnosti soukromého kapitálu a skupiny společností se sídlem v Kyjevě. Nyní má společnost JA Solar v regionu silné dodávky modulů, které představují více než 30% podíl na místním solárním trhu za poslední 4 roky.

Díky spolupráci společností JA Solar a UDP Renewables představuje elektrárna Scythia-Solar-2 začátek druhé fáze velkého projektu obnovitelné energie Scythia-Solar. Závod se nachází v oblasti Zaporizhia na Ukrajině, kde jsou po celý rok významné teplotní rozdíly. Všechny FV moduly instalované v projektu jsou založeny na vysoce efektivní technologii PERC. Moduly JA Solar prošly přísnými dlouhodobými testy spolehlivosti a testy přizpůsobivosti prostředí, spolu s vynikajícím teplotním koeficientem a odolností vůči útlumu PID. Moduly poskytují vysokou spolehlivost a vynikající účinnost výroby energie za extrémních povětrnostních podmínek a zajišťují stabilní výrobu elektřiny. Očekává se, že fotovoltaická elektrárna vyrobí ročně 42 000 000 kWh elektřiny a sníží emise oxidu uhličitého o 51 000 tun za rok, což jí umožní napájet 13 300 domácností.

Pan Jin Baofang, předseda představenstva a generální ředitel společnosti JA Solar, uvedl: „Ukrajinský fotovoltaický trh roste rychle. V zájmu poskytování vysoce spolehlivých modulů a vynikajících profesionálních služeb bude společnost JA Solar pokračovat v modernizaci svých technologií a rozšiřování infrastruktury služeb pro další posílení a rozšíření své přítomnosti na východoevropském trhu."

