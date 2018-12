Společnost JA Solar podepsala dohodu o dodávce modulů pro projekt o výkonu 25 MW ve Vietnamu

PEKING, 30. listopadu 2018 /PRNewswire/ -- Společnost JA Solar Holdings Co., Ltd., přední světový výrobce vysoce výkonných solárních produktů, oznámil uzavření dohody se společností Shanxi Electric Power Engineering Co. Ltd (SEPEC), dceřinou společností skupiny China Energy Engineering Group, o dodávce vysoce účinných monokrystalických modulů PERC pro projekt o výkonu 257 MW v Phu Yen ve Vietnamu.

Projekt je smluvně uzavřen společností SEPEC a vyvíjen podnikatelskou korporací B. GRIMM, která se také aktivně zabývá energetikou. Projekt má velký význam pro rozvoj trhu s obnovitelnými zdroji energie ve Vietnamu i dalších zemích jihovýchodní Asie.

Na slavnostním podpisovém ceremoniálu vyjádřil pan Jiping Chen, prezident společnosti SEPEC, své uznání společnosti JA Solar: „JA Solar zaujímá vedoucí postavení v oblasti výzkumu a vývoje a výroby vysoce výkonných fotovoltaických systémů. Jsme přesvědčeni, že vysoce výkonné moduly JA Solar a osvědčená celosvětová prodejní síť zajistí úspěch tohoto projektu. Kromě toho se těšíme na příležitost dále posilovat naše partnerství se společností JA Solar a spolupracovat na budoucích projektech."

S rostoucí poptávkou po energii, omezenými domácími zásobami fosilních paliv a bohatým slunečným zdrojem je Vietnam v dobrém postavení, aby vyvíjel a rozvíjel svůj fotovoltaický průmysl. Země se však nachází v oblasti extrémních přírodních podmínek s celoročně vysokou teplotou a vlhkostí vzduchu. To představuje náročné podmínky pro výkon solárních modulů, ve kterých mohou fungovat pouze fotovoltaické výrobky s vynikající kvalitou. Moduly JA Solar procházejí přísnými testy na dlouhodobou spolehlivost a přizpůsobivost životnímu prostředí a dlouhodobě udržují vysoce efektivní a stabilní výkon. V důsledku toho je značka JA Solar na trhu dobře známá a během času společnost výrazně rozvinula své podnikání v celé zemi.

Pan Baofang Jin, prezident a generální ředitel společnosti JA Solar, poznamenal: „Spolupráce obou společností demonstruje, že společnost SEPEC uznává produkty a služby společnosti JA Solar. Těšíme se na spolupráci na dalších projektech v budoucnu, další rozvoj solárního trhu v zemích oblasti „Pásu a cesty" a přinášení výhod vývoje sluneční energie dalším lidem."

Pro dotazy z médií:

JA Solar Holdings Co., Ltd

http://www.jasolar.com/html/en/

Xiaorui Sun

+86-10-6361-1888 x1698

bj.sunxr@jasolar.com

Related Links

http://www.jasolar.com/html/en



SOURCE JA Solar Holdings Co., Ltd.