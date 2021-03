Společnost JetClub spouští v Evropě svůj program pro podílové spoluvlastnictví komerčních letadel

„Klub JetClub jsme koncipovali jako snadno přístupný, chytrý, bezpečný a finančně dostupný systém. Členové platí pouze 2500 eur za letovou hodinu, a to včetně manipulačních a přistávacích poplatků, přičemž neplatí poplatky za přistavení letadla. Zahájení činnosti v době pandemie představuje příležitost, jak oživit obchodní cesty a nabídnout tak zákazníkům možnost, jak si alespoň částečně mohou kompenzovat ekonomické ztráty, které jim pandemie způsobila. Nabízíme nástup do letadel ze samostatných terminálů mimo přeplněná letiště, máme vlastní pokročilý systém opatření proti onemocnění COVID-19 a dodržujeme místně platná opatření a předpisy. Proto věříme, že naše řešení bude naše evropské zákazníky oslovovat jak nyní, tak i do budoucna," řekl Vishal Hiremath, spoluzakladatel a generální ředitel skupiny JetClub Group a spoluzakladatel firmy Jet It.

Poptávka po bezpečném, odpovědném a praktickém cestování během pandemie roste, což dokazuje celosvětově rostoucí zájem o soukromé létání. Naše firma ve Spojených státech amerických meziročně roste o 400 %. Evropské firmy i fyzické osoby jsou si vědomy jedinečné hodnoty soukromého létání a chtějí trvale udržitelné, transparentní a cenově příznivé služby. HondaJet je jedno z nejlehčích, nejméně hlučných a nejhospodárnějších letadel ve své kategorii a má čtyřikrát nižší spotřebu paliva než větší letouny.

Vzhledem k tomu, že 70 % všech soukromých letů trvá méně než 3 hodiny a počet cestujících je méně než 4, je soukromé létání trvale udržitelnějším, hospodárnějším, hygieničtějším, bezpečnějším a pohodlnějším způsobem létání.

Letadla budou k dispozici na různých místech evropského vnitrozemí, mají platné maltské povolení a licenci pro komerční provoz a budou pilotována zkušenými piloty, se zkušenostmi s pilotováním letounů HondaJet. V průběhu roku budou do flotily přidávána další letadla.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1453967/JetClub2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1453968/JetClub6.jpg

SOURCE JetClub