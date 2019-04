Společnost Jinergy vstupuje na ukrajinský fotovoltaický trh a debutuje na výstavě CISOLAR 2019

KIEV, Ukrajina, 17. dubna 2019 /PRNewswire/ -- Společnost Jinneng Clean Energy Technology Ltd. (Jinergy), čínský technologicky zaměřený výrobce fotovoltaických produktů, dne 17. dubna debutovala na výstavě CISOLAR 2019 (stánek A34, mezinárodní výstavní centrum ACCO) s vysoce účinnými solárními moduly.

Data ukazují, že ukrajinský fotovoltaický trh zaznamenal od roku 2018 rozsáhlý rozvoj a poprvé se zařadil mezi prvních deset zahraničních trhů pro čínské fotovoltaické podniky. V prostředí slibného rozvíjejícího se trhu společnost Jinergy zvýšila své úsilí a získala uznání díky špičkovým inovativním technologiím. K dnešnímu dni získala společnost Jinergy na ukrajinském trhu objednávky na solární moduly o celkové kapacitě překračující 100 MW.

Na výstavě společnost Jinergy představila oboustranný modul PERC s dvojitým sklem s bifaciálností 78 % a 5 % - 25 % vyšší výrobou energie ze zadní strany článků. Výroba elektrické energie a náklady na výrobu energie LCOE jsou výrazně optimalizovány bez významnějšího zvýšení výrobních nákladů, což přináší investorům vyšší výnosy.

Modul HJT společnosti Jinergy se navíc díky své mimořádně vysoké účinnosti stal vrcholem výstavy. Díky bifaciální výrobě energie, vynikajícímu výkonu při nízkém osvětlení, velmi nízkému teplotnímu koeficientu a degradaci se celková výroba energie s moduly Jinergy HJT zvyšuje ve srovnání s běžnými polykrystalickými moduly o 44 %. V současné době dosahovala průměrná účinnost hromadně vyráběných modulů Jinergy HJT 23,79 % a účinnost nových experimentálních článků dosáhla 24,73 %. Výstupní výkon modulu JNHM72 champion dosáhl 452,5 W.

Společnost Jinergy jako nově jmenovaný výrobce solárních modulů BNEF úrovně 1 bude dále urychlovat svůj vstup na světový trh. V roce 2018 představovaly zahraniční dodávky společnosti Jinergy 40 % jejích celkových dodávek a tento rok se očekává, že toto číslo dosáhne 50 %. Podle Dr. Liyou Yanga, generálního ředitele společnosti Jinergy, společnost Jinergy využije příležitostí na domácím i zahraničním trhu, zaměří se na solární trh v zemích „Jednoho pásu a jedné cesty" a bude usilovat o globální energetickou transformaci pomocí spolehlivých a vysoce kvalitních produktů.

Společnost Jinergy také uvítá partnery, kteří budou chtít poznat další vysoce výkonné solární moduly, a to na stánku Jinergy (A1.710) během výstavy Intersolar Europe, konané od od 15. do 17. května.

O společnosti Jinergy

Jinergy, společnost sektoru zelené energie, začleněná do skupiny Jinneng Group, jedné ze státních energetických skupin v Číně, prosazuje strategii technologické iterace a zavedla tři generace špičkových technologií, tj. polykrystalických, monokrystalických PERC a HJT modulů.

Ke konci roku 2018 společnost Jinergy disponovala výrobní kapacitou pro produkci polykrystalických, monokrystalických PERC a HJT modulů o celkovém výkonu 2 GW. V roce 2017 společnost Jinergy uvedla na trh vysoce účinné produkty HJT a jejich výrobní kapacitu do rozsahu GW rozšíří do tří let.

