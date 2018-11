Společnost Kaleido zavádí blockchainový trh se službami Plug-and-Play Services a partnerským programem řešení

Společnost Kalendo, lídr v oblasti blockchainových platforem ve spolupráci se společnostmi ConsenSys a Amazon Web Services uvedla na trh první plnohodnotnou platformu s trhem plug-and-play služeb, integrací a partnerského softwaru pro urychlení projektů podnikových blockchainů od konceptů až po obchodní sítě živé výroby.

LISABON, Portugalsko, 9. listopadu 2018 /PRNewswire/ -- Konference Web Summit -- Kaleido, společnost, která je součástí společnosti ConsenSys, pomáhá ve spolupráci se společností Amazon Web Services podnikům prolomit fázi ověřeného konceptu a přejít k blockchainovým výrobním sítím s oznámením dalšího významného kroku vpřed. Nově představený trh Kaleido Marketplace rozšiřuje blockchainový obchodní cloud společnosti, čímž vytváří první plně vybavenou podnikovou platformu, která je dnes k dispozici. Nový trh zahrnuje důvěryhodné nástroje a služby společnosti Kaleido, služby AWS a členy nového partnerství, vše ve verzi plug-and-play.

První uživatelé trhu Kaleido Marketplace uvedli, že eliminuje 80 procent zákaznického kódu potřebného k vybudování jejich blockchainového projektu. Klienti mají nyní přístup k nativním integracím služeb AWS, oblíbeným službám, jako jsou HD peněženky pro soukromí a ID registry pro organizační identitu, stejně jako průmyslové produkty, jako je Chainlink pro inteligentní smlouvy, Viant pro řízení dodavatelských řetězců, OpenLaw a Clause.io pro právní smlouvy v reálném čase a mnoho dalších, vše po jednom kliknutí.

S obchodní přidanou hodnotou blokové technologie, která by měla do roku 2030 překonat hranici 3,1 bilionu USD ( Gartner ), je snadné pochopit, proč je blockchain jednou z nejrozšířenějších technologií v dnešním podnikání. Ve skutečnosti 84 procent vedoucích pracovníků v průzkumu společností PwC uvedlo, že jejich společnosti se v srpnu 2018 „aktivně podílely" na blockchainu. Většina společností se však doposud neúspěšně snažila o vybudování kompletních blockchainových řešení, která by byla připravena k výrobě, což je spojeno s nedostatkem blockchainových dovedností a talentu v celém odvětví.

Společnost Kaleido od svého založení v květnu pomohla organizacím se svým blockchainovým obchodním bloudem vytvořit více než 1000 blockchainových sítí. Nyní jde Kaleido ještě dále a nabízí první úplný rozsah blockchainových schopností potřebných k vybudování kompletního řešení, dostat se do stavu výroby a udržovat řešení v provozu.

„Viděli jsme úspěšné modely využití, kdy podnikové sítě vcházejí do fáze výroby, a tyto nejlepší postupy jsme přenesli do služeb Kaleido Marketplace, abychom radikálně zjednodušili přijetí blockchainu a odstranili některé potřebné specializované odborné zkušenosti s blockchainem," řekla zakladatelka a provozní ředitelka společnosti Kaleido paní Sophia Lopez.

„Realitou je, že pouze 10 % podnikového blockchainového projektu je blockchain samotný. Existuje mnoho dalších aplikací, dat a komponent infrastruktury, které jsou nutné k výrobě," uvedl zakladatel a generální ředitel společnosti Kalendo, Steve Cerveny. „Jsem velmi potěšen, že jsme našim klientům zpřístupnili celý rozsah blockchainových technologií, které jsou předem integrovány. Kaleido Marketplace je místem se vším potřebným pro podnikový blockchain."

Jedním z klientů společnosti Kaleido je Komgo , špičková síť komoditních obchodníků a finančníků, složená ze světových institucí, jako je Citi, ING, Koch Supply & Trading, MUFG Bank, Societe Generale, Credit Agricole Group, BNP Paribas, Shell a další.

„Díky využití otevřeného blockchainového systému si Komgo může vybrat z nejlepších vyvíjených protokolů v rámci celého ekosystému a využít stávající konstrukční prvky pro optimalizované řešení," říká Souleïma Baddi, generální ředitelka sítě Komgo. „Díky ověřeným konceptům a pilotním projektům nám společnost Kaleido nyní pomůže dodat produkty připravené pro výrobu velmi rychle a pro velké množství účastníků."

Společnost Kaleido také společně se zavedením trhu zahajuje svůj partnerský program a poskytuje významné příležitosti pro poskytovatele třetích stran, aby se zapojili do ekosystému prostřednictvím propagace svých nabídek na trhu Kaleido, kdy začlení Kaleido do svých vlastních blockchainových řešení nebo urychlí angažovanost klientů využitím konzultací se společností Kaleido.

„Díky propagaci našeho řešení inteligentních smluv v rámci trhu Kaleido Marketplace tento vytváří okamžitý kanál, který přinese naši technologii světové veřejnosti a zajistí okamžitý přístup pro nové klienty," uvedl spoluzakladatel společnosti OpenLaw, Aaron Wright.

Společnosti Greenfence Consumer a Radiant Earth jsou partnery, kteří využívají Kaleido pro rozšiřování svých vlastních blockchainových sítí; Greenfence pomáhá studiím v Hollywoodu, jako jsou Sony a Fox, s revolucí v oblasti digitálního marketingu pro filmové fanoušky a Radiant Earth poskytuje nevládním organizacím agregované snímky Země a geoprostorová data. V oblasti poradenství mohou systémoví integrátoři, jako je společnost ConsenSys Solutions, nyní využívat Kalendo k urychlení zavedení blockchainu u svých klientů.

Blockchainový obchodní cloud Kaleido a nový trh (Marketplace) jsou nyní k dispozici, vyzkoušejte je zdarma na stránkách Kaleido.io.

O společnosti Kaleido:

Kaleido, podnik společnosti ConsenSys, je zaměřen na radikální zjednodušení přístupu organizací k blockchainu, aby naše veřejnost plně využívala decentralizované modely a technologie. Společnost Kaleido spolupracuje s Amazon Web Services a nabízí svůj blockchainový obchodní cloud, platformu SaaS typu „vše v jednom", vytvořenou pro podnikový blockchain. Pro více informací navštivte webové stránky www.Kaleido.io

O společnosti ConsenSys:

Společnost ConsenSys je globální lídr ve vývoji decentralizovaných blockchainových služeb a aplikací, kterou založil Joseph Lubin, spoluzakladatel platformy Ethereum. Jako studio podporující startupy se jeho projekty týkají každé součásti ekosystému Ethereum, mezi něž patří: klíčové infrastrukturní projekty ( Infura ), vývojářské nástroje ( Truffle ), základní integrační komponenty ( MetaMask ), služby ( Diligence ), programy a nástroje (dapps) pro B2C ( Grid+ , Cellarius ), podniková řešení ( Kaleido ) a mnoho dalších.

