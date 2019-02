Společnost Ledman předvede na veletrhu ISLE 2019 v Kantonu pokročilé displeje s technologií COB

„Jsme velmi rádi, že na výstavě ISLE 2019 představíme naše nejnovější LED displejová řešení," řekl Li Mantie, prezident společnosti Ledman. „Produkty společnosti Ledman se dostaly do více než 100 zemí světa a od našich klientů jsme slyšeli chválu na jejich spolehlivost a výkon. Usilujeme o vývoj optoelektronických produktů, které hluboce ovlivňují každodenní život lidí s posláním chránit životní prostředí a šetřit energii."

Ledman, první společnost s LED displeji, která má být kótována na čínské burze s akciemi typu A, je lídrem ve vývoji a výrobě vysoce kvalitních komponent LED, energeticky úsporných LED osvětlení a vnitřních a venkovních LED displejů. Průlomová technologie COB společnosti dokáže implementovat více čipů na substrát, což umožňuje přímé umístění a osazení čipů LED na plošných spojích. To zvyšuje spolehlivost a trvanlivost displejů.

Na rozdíl od tradičních LED displejů, které by se mohly během přepravy poškodit, je displej COB tvrdší (odolný proti nárazům, kolizím, vlhkosti, prachu a vodě), spolehlivější, s vyšším kontrastem, kvalitou obrazu a také flexibilnější a umožňující rychlejší instalaci. Používány jsou hlavně jako velkoformátové interiérové displeje s úhlopříčkou překračující 80 palců.

COB displeje společnosti Ledman jsou široce využívány v profesionálních zařízeních, jako jsou studia, bezpečnostní monitorovací střediska, řídicí dopravní centra a velké videokonferenční místnosti. Společnost Ledman také poskytovala zobrazovací služby pro jevištní projekty v Montrealu v Kanadě a pro automobilové muzeum v německém Stuttgartu.

Nedávná instalace COB společnosti Ledman byla dokončena v dopravním řídicím středisku v Šanghaji, které sleduje více než 500 provozních autobusových tras s téměř 8 000 vozidly, což představuje více než 50 % městské autobusové dopravy. Technologie COB splňuje potřeby středisek pro obrazovky velkých rozměrů a je vhodná pro dlouhodobé sledování monitorujícími pracovníky.

O společnosti Ledman

Společnost Ledman Optoelectronic Co., Ltd. (Ledman) se sídlem v Šen-čenu (SHE: 300162), je předním výrobcem LED osvětlení. Společnost, založená v roce 1993, se zaměřuje na LED displeje, osvětlení, komponenty a produkty šetřící energii. Ledman je lídrem v oblasti vývoje a výroby displejových panelů s čipovými deskami (COB), které získaly téměř 300 souvisejících patentů.

O výstavě ISLE

Mezinárodní výstava LED panelů a osvětlení (ISLE) je prémiová obchodní platforma pro průmysl panelů a LED osvětlení, která se koná každoročně v provincii Kuang-tung v Číně. S největší výstavní plochou v Asii a více než 1 800 vystavovateli výstava ISLE pokrývá plochu překračující 100 000 metrů čtverečních. V průběhu výstavy ISLE se také koná řada workshopů a seminářů na téma technologií displejů a využití panelů.

