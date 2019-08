Společnost LONGi dosáhla v posledním hodnocení agentury Bloomberg NEF rekordní úrovně bankovatelnosti

SI-AN, Čína, 9. srpna 2019 /PRNewswire/ -- LONGi Solar, dceřiná společnost společnosti LONGi Green Energy Technology Co., Ltd, zaznamenala své dosud nejvyšší ratingové hodnocení ve zprávě Bankovatelnost solárních modulů a měničů pro rok 2019 agentury Bloomberg New Energy Finance (BNEF).