Společnost LONGi se připojila ke globální iniciativě RE100; v rámci svého celosvětového provozu se zavazuje k výrobě 100% obnovitelné energie do roku 2028

SI-AN, Čína, 14. března, 2020 /PRNewswire/ -- LONGi Green Energy Technology Co., Ltd (dále jen „LONGi"), přední světová společnost zabývající se solární technologií, oznámila, že se oficiálně připojila ke globální iniciativě RE100 vedené organizací Climate Group ve spolupráci s CDP. Dne 12. března 2020 se společnost LONGi zavázala, že do roku 2028 získá ve svém celosvětovém provozu 100 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů s prozatímním cílem 70 % do roku 2027.

Cílem globální iniciativy RE100 je sjednotit společnosti ze seznamu Global Fortune 500, jako jsou Apple, Google, Facebook, Coca-Cola, Microsoft, Philips a Goldman Sachs, k závazku 100% obnovitelné energie v co nejkratším časovém rámci. Za účelem dosažení tohoto cíle v oblasti klimatu se každá společnost iniciativy RE100 zaváže k tomu, že 100 % elektřiny spotřebované v rámci svých globálních operací bude pocházet z obnovitelných zdrojů energie.

Společnost LONGi převezme při vstupu do iniciativy RE100 větší odpovědnost za globální rozvoj nízkouhlíkové ekonomiky a dosažení cílů v oblasti klimatu.

Od roku 2006 do současnosti je energetická strategie společnosti LONGi rozdělena do tří hlavních etap:

Etapa 1: 2006-2015, využívání tradiční energie k výrobě čisté energie.

Etapa 2: 2016 -současnost, využití čisté energie k výrobě čisté energie.

Společnost LONGi vyrábí fotovoltaické výrobky v čínském Yunnanu a v oblasti Kuching v Malajsii – regionech bohatých na vodní energii. Hotové výrobky jsou exportovány zákazníkům do všech částí světa a stávají se „zesilovači a nosiči čisté energie".

Etapa 3: V budoucnu bude společnost LONGi realizovat svůj koncept „Solar for Solar" (Solární energie pro solární energii) při výrobě čistých energetických produktů za použití 100 % čisté energie a bude chtít dosáhnout záporné uhlíkové stopy.

Společnost LONGi v posledních letech instalovala solární fotovoltaické systémy na střechách svých výrobních zařízení, aby podpořila využívání čisté energie. Společnost LONGi zároveň celkově aktivně vybudovala solární fotovoltaické elektrárny s výkonem více než 2 GW u pozemních elektráren a 1,5 GW u komerčních a průmyslových elektráren. LONGi je jedním z prvních fotovoltaických podniků, který zakoupil „Certifikáty zelené elektřiny" a byl mnohokrát uveden na seznamu ekologických výrobních podniků Ministerstvem průmyslu a informačních technologií Čínské lidové republiky.

Helen Clarkson, generální ředitelka organizace Climate Group, uvedla: „LONGi je přední světová společnost v oblasti solárních technologií. Climate Group a LONGi jsou plně v souladu s konceptem udržitelného rozvoje. Doufáme, že ve spolupráci se společností LONGi společně podpoříme rychlý rozvoj globální obnovitelné energie."

Li Zhenguo, zakladatel a prezident společnosti LONGi, řekl: „Vstup do globální iniciativy RE100 je závazkem společnosti LONGi k udržitelné budoucnosti světa. Budeme podnikat konkrétní kroky k zajištění toho, aby naše závazky byly splněny. Společnost LONGi je ochotna spolupracovat s globálními partnery a řídit globální transformace energie a pevně věříme, že cíle 100% energie z obnovitelných zdrojů na celém světě do roku 2050 lze dosáhnout, možná i dříve."

