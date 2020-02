Společnost Makedonski Telekom automatizuje provoz s pomocí společnosti Stonebranch

Přední poskytovatel telekomunikačních služeb v Severní Makedonii vybral společnost Stonebranch pro podporu automatizace hlavních aplikací s rozhodujícím výnosem pro účtování v reálném čase a fakturaci.

ATLANTA, 25. února 2020 /PRNewswire/ -- Společnost Stonebranch Inc., přední poskytovatel dynamických řešení pro automatizaci IT, dnes oznámila, že Makedonski Telekom, přední telekomunikační poskytovatel v Severní Makedonii, vybral společnost Stonebranch pro správu a automatizaci aplikací na podporu účtování v reálném čase a fakturace, propojení, kontrolu podvodů a zprostředkování fakturace.

„Jsme nadšeni, že máme příležitost spolupracovat s týmem společnosti Makedonski Telecom," řekl Sebastiano Mion, viceprezident společnosti Stonebranch. „Přední řada automatizačních řešení společnosti Stonebranch, místní tým vývojářů a odborné znalosti v telekomunikačním průmyslu vytváří vynikající partnerství," pokračoval Mion.

Společnost Makedonski Telekom, součást skupiny Deutsche Telekom, je předním telekomunikačním operátorem v Severní Makedonii s více než 1,2 milionu aktivních zákazníků. Deutsche Telekom je navíc největším evropským poskytovatelem telekomunikací.

„Tato iniciativa je součástí firemního zaměření společnosti Makedonski Telekom na digitalizaci a inovace, aby našim předplatitelům i nadále zajišťovaly výjimečnou zákaznickou zkušenost. Společnost Stonebranch byla vybrána díky svým hlubokým znalostem a specifickou odborností v oblasti softwarové automatizace v telekomunikačním průmyslu," uvedl Miroslav Jovanovic, ředitel pro technologické inovace společnosti Makedonski Telekom.

Pro podporu tohoto partnerství byla ve Skopje zřízena nová kancelář společnosti Stonebranch, která zaručuje větší důvěrnost zákazníků s místním týmem. Společnost Stonebranch navíc vytvořila laboratoř DevOps zaměřenou na okamžité i budoucí provozní potřeby společnosti Makedonski Telekom.

O společnosti Stonebranch

Společnost Stonebranch vyvíjí dynamická řešení pro automatizaci IT, která transformují podnikové prostředí IT z jednoduché automatizace IT úloh na sofistikovanou automatizaci obchodních služeb v reálném čase, což organizacím pomáhá dosáhnout nejvyšší možné návratnosti automatizace. Bez ohledu na stupeň automatizace je software společnosti Stonebranch jednoduchý, moderní a bezpečný. Díky své univerzální automatizační platformě mohou podniky hladce organizovat pracovní zatížení a data napříč technologickými ekosystémy a informačními sily. Společnost Stonebranch se sídlem v Atlantě ve státě Georgia a kontaktními místy a podporou po celé Americe, Evropě a Asii obsluhuje jedny z největších finančních, výrobních, zdravotnických, cestovních, dopravních, energetických a technologických institucí na světě. Více informací naleznete na webových stránkách www.stonebranch.com.

Kontakt: Marissa Walker, (513) 260-0984, marissa.walker@stonebranch.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1089016/Stonebranch_Logo.jpg

Related Links

stonebranch.com



SOURCE Stonebranch