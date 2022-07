Společnost Mars představuje poradní sbor The M&M'S® FUNd pro svět, který bude domovem pro všechny

Společnost M&M'S, hrdá součást skupiny Mars, pokračuje v cestě za svým cílem přinést do roku 2025 pocit sounáležitosti 10 milionům lidí po celém světě

NEWARK, New Jersey, 21. července 2022 /PRNewswire/ -- M&M'S®, ikonická značka cukrovinek z rodiny Mars Inc. dnes oznámila vznik poradního sboru The M&M'S FUNd Advisory Council – skupiny odborníků, kteří budou řídit programy značky M&M'S pro podporu rozmanitosti, inkluze a sounáležitosti po celém světě.

Program M&M'S FUNd byl vyhlášen letos v lednu, aby sledoval činnost značky v rámci její mise vybudovat svět, který bude domovem pro všechny. M&M'S FUNd nabízí zdroje, mentoring, příležitosti a finanční podporu v oblasti umění a zábavy s cílem spojovat lidi a umožnit jim prožít nové zkušenosti. Do roku 2025 tak chce podpořit pocit sounáležitosti u 10 milionů lidí na celém světě.

Zakládající poradní sbor programu M&M'S FUNd tvoří členové iniciativ Coqual , Disability:IN , GLAAD , Global Belonging Collaborative , GroupM a PolicyLink . Konkrétně se pro zhodnocení programů společnosti M&M'S a jejich dopadů, konzultace a další rozvíjení mise prostřednictvím sítí jednotlivých organizací sejdou několikrát ročně tito zástupci:

Gwyneth Meeksová, senior viceprezidentka pro rozvoj vedoucích pracovníků, Coqual

Jill Houghtonová, prezidentka a generální ředitelka, Disability:IN

John McCourt , zástupce viceprezidenta pro strategická partnerství, GLAAD

Gonzalo Del Fa, prezident, GroupM

Ashleigh Garderová, výkonná viceprezidentka, PolicyLink

„Skupina Mars přináší inovace, které pomohou pozitivně ovlivnit společnost a utvářet svět, ve kterém chceme zítra žít. Nový program společnosti M&M'S je dalším příkladem toho, jak naše značky dokáží inspirovat spotřebitele k prožívání okamžiků každodenního štěstí," říká viceprezidentka pro korporátní záležitosti společnosti Mars Wrigley Jessica Adelmanová. „Spolupráce s touto vybranou skupinou globálních odborníků, kteří nám jako součást M&M'S FUNd pomohou vytvořit ze světa domov pro všechny, je pro Mars a M&M'S velkou poctou."

V rámci svého nového cíle pracuje značka M&M'S ze všech sil na vybudování světa, kde se budou všichni cítit jako doma, a svůj závazek plní doslova na každém kroku: od produktů a digitálních nabídek přes online obsah až po maloobchodní a spotřebitelské akce – to vše s podporou programu M&M'S FUNd.

Novou vizi značky představují také nejnovější reklamní spoty „ Office Party " a „ Meet The Parents ", které nám připomínají, jak je důležité oslavovat naši rozmanitost a podporovat vztahy v komunitě a pocit sounáležitosti prostřednictvím zábavy.

" a „ ", které nám připomínají, jak je důležité oslavovat naši rozmanitost a podporovat vztahy v komunitě a pocit sounáležitosti prostřednictvím zábavy. V Německu připravila společnost M&M'S projekt „Open Mic", který pomohl ve spolupráci s největšími talenty v zemi odstartovat kariéru tří neobyčejných nových komiků a zvýšit tak inkluzivnost německé komediální scény.

Na oslavu březnového Mezinárodního dne žen vytvořila společnost M&M'S na Spotify playlist #StreamingFemaleVoices, tvořený výhradně skladbami od žen, s cílem přispět ke smazání rozdílů mezi pohlavími v hudbě. Za každé přehrání pak věnovala jeden dolar (až do výše 25 tisíc dolarů) organizaci Women in Music.

V rámci dlouhodobé spolupráce s nadací Bentonville Film Festival Foundation také vytvořila mentorský program pro diverzitu ve filmu, který se skládal z grantu ve výši 20.000 dolarů a možnosti spolupracovat s týmem M&M'S na projektu zaměřeném na podporu inkluze. Vítěz ocenění „M&M'S For All Funkind Award", vybraný z nominací Nadace Bentonville Film Festival 2021, byl vyhlášen 25. června.

25. června. V Austrálii spustila společnost M&M'S platformu M&M'S Comedy Spotlight, která pomáhá vytvořit inkluzivnější komediální scénu díky propagaci sedmi vycházejících komediálních hvězd.

A to vše je teprve začátek! Pokud chcete o poradním sboru M&M'S FUNd a aktivitách společnosti M&M'S pro naplnění nové mise vědět více, navštivte stránky MMS.com .

