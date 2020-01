Společnost Microsoft oznámila, že bude do roku 2030 uhlíkově neutrální

REDMOND, Washington, 16. ledna 2020 /PRNewswire/ -- Společnost Microsoft Corp. ve čtvrtek oznámila ambiciózní cíl a nový plán na snížení a nakonec na celkové odstranění svých emisí uhlíku. Společnost Microsoft bude do roku 2030 uhlíkově neutrální a do roku 2050 odstraní z životního prostředí veškerý uhlík, který vyemitovala, buď přímo, nebo prostřednictvím spotřeby elektrické energie od svého založení v roce 1975.

Na akci ve svém kampusu v Redmondu oznámili generální ředitel společnosti Microsoft Satya Nadella, prezident Brad Smith, finanční ředitel Amy Hood a ekologický ředitel Lucas Joppa nové cíle společnosti a podrobný plán na dosažení uhlíkové neutrality.

„Zatímco svět bude muset dosáhnout nulové hodnoty, ti z nás, kteří si mohou dovolit postupovat rychleji a dosáhnout více, by takto měli učinit. Proto dnes oznamujeme ambiciózní cíl a nový plán na snížení a konečné odstranění uhlíkových emisí společnosti Microsoft", řekl prezident společnosti Microsoft Brad Smith. „Do roku 2030 bude společnost Microsoft uhlíkově neutrální a do roku 2050 odstraní z životního prostředí veškerý uhlík, který vyemitovala, buď přímo, nebo prostřednictvím spotřeby elektrické energie od svého založení v roce 1975".

Oficiální blog společnosti Microsoft obsahuje další informace o odvážném cíli společnosti a podrobný plán na odstranění své uhlíkové stopy: https://blogs.microsoft.com/?p=52558785.

Společnost oznámila agresivní program na snížení emisí uhlíku o více než polovinu do roku 2030, a to jak pro naše přímé emise, tak pro celý náš dodavatelský a hodnotový řetězec. To zahrnuje snížení vlastních přímých emisí a emisí souvisejících s energií, kterou spotřebujeme, téměř na nulovou hodnotu do poloviny této dekády. Společnost rovněž oznámila novou iniciativu s využitím technologie společnosti Microsoft, která pomůže našim dodavatelům a zákazníkům na celém světě snížit jejich vlastní uhlíkové stopy, a založení nového fondu pro inovace klimatu v hodnotě 1 miliardy USD, který urychlí globální vývoj technologií snižování emisí a zachycování a odstraňování uhlíku. Počínaje příštím rokem společnost také učiní snížení emisí uhlíku výslovným aspektem našich procesů zadávání zakázek pro náš dodavatelský řetězec. Nová výroční zpráva o ekologické udržitelnosti podrobně popíše dopad společnosti Microsoft z hlediska emisí uhlíku a postup snižování emisí. Společnost také využije svého hlasu a vlivu pro podporu veřejné politiky, která urychlí možnosti snižování a odstraňování uhlíku.

Další informace naleznete na mikrostránkách společnosti Microsoft: https://news.microsoft.com/climate.

Společnost Microsoft (Nasdaq „MSFT" @microsoft) umožňuje digitální transformaci pro éru inteligentního cloudu a inteligentního edge computingu. Jejím posláním je podporovat každou osobu a každou organizaci na této planetě, aby dosáhla výše.

