Společnost Mindray představila nový automatizovaný defibrilátor řady BeneHeart C pro zvýšení důvěry při resuscitaci

Provedení kardiopulmonální resuscitace (CPR) může být pro lidi bez jakéhokoli zdravotnického vzdělání náročným úkolem. Řada BeneHeart C, navržená pro řešení problémů, s nimiž se potýkají laičtí záchranáři, je vybavena unikátní technologií ResQNavi, která uživatelům umožňuje řádně provést tento postup pomocí postupného animačního koučování (k dispozici ve vybraných verzích) a hlasových výzev. Znalost záchranáře může být stanovena podle času stráveného v každém kroku procesu, s vhodným vedením a povzbuzením pro zmírnění stresu.

Protože míra úspěšnosti defibrilace klesá řádově v sekundách, defibrilátory řady BeneHeart C společnosti Mindray umožňují podání prvního výboje za méně než 8 sekund, doposud nejkratší možnou dobu, a to díky zavedení technologie QShock. Zkracuje čas analýzy EKG na 5 sekund se současným dokončením předběžného nabíjení, čímž zajišťuje, že nebude promarněna ani sekunda. Řada BeneHeart C je jednou z mála možností na trhu, která poskytuje až 360 J energie k uspokojení individuálních potřeb pacientů při náhlé zástavě srdce, a zvyšuje tak rychlost zakončení defibrilace.

Řada BeneHeart C s odolností proti pádu z výšky 1,5 metru a vodotěsností a prachotěsností IP55 splňuje všechny přepravní standardy mimo nemocnici včetně vrtulníků a lze je efektivně použít v různých náročných prostředích. Odolné elektrodové podložky a baterie s 5letou životností také snižují celkové náklady na vlastnictví během životnosti produktu.

Pro zvýšení bezpečnosti a nákladové efektivity vzdálené správy flotily s defibrilátory AED lze řadu BeneHeart C společnosti Mindray připojit ke cloudovému systému AED-Alert 2.0 prostřednictvím sítě 4G nebo Wi-Fi. Oznámení o změně stavu AED bude automaticky zasláno manažerům, což šetří potřebu ruční kontroly.

„Náhlá srdeční zástava může postihnout osoby všech věkových skupin kdekoliv. Poté, co společnost Mindray identifikovala výzvy a potřeby trhu s automatizovanými externími defibrilátory, vyvinula AED řady BeneHeart C, aby pomohla lidem provádět spolehlivější resuscitaci při náhlé srdeční zástavě. Náš systém AED-Alert 2.0 umožňuje majitelům AED spravovat defibrilátory efektivněji," řekl Eason Zhou, ředitel pro sledování zahraničních pacientů a obchod s defibrilátory společnosti Mindray.

