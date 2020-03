Společnost MORE Health představuje sebehodnocení nákazy koronavirem COVID-19

SAN MATEO, Kalifornie, 25. března, 2020 /PRNewswire/ -- Společnost MORE Health, nadnárodní telemedicínská společnost se sídlem v Silicon Valley, dne 24. března 2020 uvedla na trh první, volně dostupný nástroj sebehodnocení nákazy virem COVID-19 v šesti jazycích na webových stránkách covid19.morehealth.com.

Nástroj pro sebehodnocení nákazy virem COVID-19 společnosti MORE bylo vyvinuto týmem amerických a mezinárodních odborníků na infekční choroby, včetně Dr. Garyho Schoolnika, bývalého ředitele pro infekční choroby ve Stanfordské nemocnici a profesora medicíny na Stanfordské univerzitě a profesorky Wang Yan, zástupkyně ředitele oddělení infekčních chorob v první nemocnici Pekingské univerzity. Dr. Schoolnik se dlouhodobě věnuje výzkumu a léčbě infekčních chorob v USA a po celém světě. V současné době léčí pacienty nakažené virem COVID-19 ve Spojených státech. Profesorka Wang Yang se specializuje na klinické infekční onemocnění více než 20 let a má přímé zkušenosti s léčbou pacientů s virem COVID-19 a vzdálenou asistencí při závažných infekcích COVID-19 pro zdravotnické pracovníky ve Wu-chanu v provincii Hubei.

Sebehodnocení nákazy může uživateli pomoci při rozhodování, zda by se měl zotavit doma nebo jet na určené testovací místo; může uživatelům pomoci rozhodnout se, zda mají zavolat na číslo 911 pro případy nouze, nebo požádat o pomoc lékaře primární péče. Nástroj společnosti MORE Health může snížit úzkost a paniku u většiny lidí, u nichž není nutné testování, a může také prověřovat lidi, kteří jsou pravděpodobně infikováni ve velkém počtu, a současně snížit zátěž systémů zdravotní péče a pomoci rychle identifikovat vysoce rizikové pacienty.

Společnost MORE Health pro rozšíření přístupnosti poskytuje sebehodnocení pacientům a nemocnicím po celém světě zcela zdarma, aby jim pomohli přizpůsobit jejich vlastní hierarchické diagnózy a způsoby léčby. Webové stránky neobsahují reklamy a neshromažďují žádné osobní údaje.

Společnost MORE Health již dlouho před vypuknutím nákazy pomáhala čínským lékařům tím, že jim umožnila využívat svou platformu ke konzultaci s nejlepšími lékaři z nejlepších amerických nemocnic. Postupem času společnost MORE Health zdokonalila svou platformu prostřednictvím praktických zkušeností s případy a technologických vylepšení. Společnost MORE Health je nyní lídrem v oblasti přeshraniční telemedicíny. Má také velké schopnosti v oblasti diagnostiky podporované umělou inteligencí a vyvinula diagnostické programy umělé inteligence pro pacienty s rakovinou plic. Další informace naleznete na webových stránkách www.morehealth.com nebo můžete kontaktovat společnost na e-mailové adrese [email protected].

