Společnost OnePlus oznámila, že její první koncepční telefon bude přestaven na veletrhu CES jako součást oslav jejího 6. výročí

Společnost OnePlus posledních šest let usiluje o sdílení absolutně nejlepšího v technologii se světem a produkuje celkem 13 chytrých telefonů s vedoucím postavením na trhu. S letošním smartphonem OnePlus 7 Pro společnost OnePlus poskytla první QHD + AMOLED 90Hz displej na světě a nastavila nové hranice v tomto průmyslu.

Aspirace společnosti OnePlus v oblasti technologií vedly od vytváření jedinečných vlajkových telefonů k nalezení skutečného potenciálu každé technologie. Nyní, při příležitosti svého šestého výročí, společnost OnePlus oficiálně oznámila, že představí svůj první koncepční telefon OnePlus Concept One.

Samotný název Concept One je jasným příslibem, že toto zařízení je teprve první z řady, která přijde, a prokazuje závazek OnePlus k aplikovaným, inovativním technologiím a poskytování stále plynulejších, rychlejších a „nenáročných" zážitků uživatelům. Telefon OnePlus Concept One demonstruje vizi nových technologií a alternativního designu pro budoucnost chytrých telefonů.

Speciální akce OnePlus Concept One se bude konat od 7. do 10. ledna 2020, od 10:00 do 17:00 hod v hotelu Wynn Las Vegas.

