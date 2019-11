Společnost Oppenheimer jmenovala dalšího Senior bankéře divize ve Frankfurtu

LONDÝN a FRANKFURT, Německo, 4. listopadu 2019 /PRNewswire/ -- Oppenheimer & Co Inc. * („Oppenheimer"), přední světová investiční banka a správce aktiv, s potěšením oznamuje jmenování Larse Dürschlaga na pozici výkonného ředitele pro Německo v rámci divize investičního bankovnictví v zemích EMEA. Lars bude sídlit ve Frankfurtu a bude podřízen Maxovi Lamiovi, řediteli investičního bankovnictví pro tento region. Bude podporovat společnost Oppenheimer při zavádění strategie pokrytí malých a středních společností v Německu. Lars bude úzce spolupracovat s Jensem Munkem, který úspěšně založil kancelář ve Frankfurtu, a nadále bude spolupracovat se společností Oppenheimer v poradenské funkci.

Lars před nástupem do společnosti Oppenheimer pracoval ve společnostech Bryan, Garnier & Co, Fox Corporate Finance, HSBC a Deutsche Private Equity. Mezi jeho předchozí klienty patří Novaled, německá divize obchodních služeb společnosti Canon, technologická firma OLED, specialista na vláknové kompozity Cotesa a skupina komunikačních služeb D+S Europe.

„Jsme hrdí na to, že u sebe můžeme přivítat tak talentovaného a zkušeného bankéře," řekl Max Lami. „Frankfurtská kancelář je na dobré cestě, aby zaujala své místo mezi klíčovými mezinárodními uzly společnosti Oppenheimer – vedle Londýna, Tel Avivu a Hongkongu."

Lars je držitelem titulu MBA z London Business School se zaměřením na finance a soukromý kapitál.

* Oppenheimer & Co Inc. je dceřinou společností skupiny Oppenheimer Holdings (NYSE: OPY)

Poznámka pro redaktory:

O společnosti Oppenheimer Europe Ltd.

Oppenheimer Europe Ltd. (Oppenheimer Europe) je dceřinou společností skupiny Oppenheimer Holdings Inc. (NYSE: OPY), Inc. S více než 3 400 zaměstnanci a více než 90 pobočkami po celém světě je Oppenheimer globální investiční bankou zaměřenou na růstová odvětví a přední středně velké společnosti a správcem aktiv. Integrovaný tým odborníků společnosti Oppenheimer Europe na sektory a produkty radí institucím, rodinným kancelářím a společnostem ve Velké Británii, Evropě a na Středním východě v oblasti akcií, fixních příjmů a podnikového financování. Více informací o společnosti Oppenheimer naleznete na webových stránkách www.oppenheimer.com.

