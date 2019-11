Společnost Oppenheimer jmenuje do své evropské divize cenných papírů další vyšší odborníky

LONDÝN, 19. listopadu 2019 /PRNewswire/ -- Oppenheimer, přední světová investiční banka, s potěšením oznamuje jmenování Iana Mackichana a Rune Madsena do funkce výkonného ředitele v rámci své divize cenných papírů pro státy EMEA. Oba budou podřízeni Maxovi Lamiovi, generálnímu řediteli pro státy EMEA. Ian Mackichan povede prodej institucionálního kapitálu ve Velké Británii, zatímco Rune Madsen zřídí oddělení prodeje aktiv a přidá systematické strategie do stávající produktové řady společnosti.

Ian Mackichan působil před příchodem do společnosti Oppenheimer ve společnostech Cowen & Co a Credit Suisse; Rune Madsen pracoval v Morgan Stanley, Citigroup a Runestone Capital.

„Jsme potěšeni, že můžeme přidat tyto nové schopnosti do naší franšízy obsluhy institucionálních klientů, protože nadále klademe důraz na vysoce kvalitní prodejní služby pro naše klienty," řekl Max Lami.

Ian Mackichan uvedl: „Jsem nadšený, že se mohu připojit k tomuto týmu a zvýšit pronikání přední výzkumné platformy k institucionálním klientům v Evropě." Rune Madsen dodal: „Je vzrušující připojit se ke společnosti Oppenheimer a vytvářet další nabídky produktů na základě silné kultury a vztahů s klienty."

Některá prohlášení v tomto vydání mohou představovat „výhledová prohlášení" ve smyslu zákona o reformě soudních sporů o soukromých cenných papírech z roku 1995. Tato prohlášení zahrnují řadu rizik, nejistot a dalších faktorů, které by mohly způsobit, že se skutečné výsledky budou lišit od těch, které jsou uvedeny v podání společnosti u Komise pro cenné papíry a burzy.

O společnosti Oppenheimer Europe Ltd.

Oppenheimer Europe Ltd. (Oppenheimer Europe) je dceřinou společností skupiny Oppenheimer Holdings Inc. (NYSE: OPY), Inc. S více než 3 400 zaměstnanci a více než 90 pobočkami po celém světě je Oppenheimer globální investiční bankou zaměřenou na růstová odvětví a přední středně velké společnosti a správcem aktiv. Integrovaný tým odborníků společnosti Oppenheimer Europe na sektory a produkty radí institucím, rodinným kancelářím a společnostem ve Velké Británii, Evropě a na Středním východě v oblasti akcií, fixních příjmů a podnikového financování. Více informací o společnosti Oppenheimer naleznete na webových stránkách www.oppenheimer.com.

