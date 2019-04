Společnost Orgentec Diagnostika jmenovala lídra v oblasti globální zdravotnické péče, Garyho Winera, prezidentem a generálním ředitelem

MOHUČ, Německo, 9. dubna 2019 /PRNewswire/ -- Orgentec Diagnostika, přední společnost specializovaná na diagnostiku dnes oznámila, že její správní rada jmenovala Garyho Winera prezidentem a výkonným ředitelem, a to s okamžitou platností. Pan Winer využije své globální zkušenosti v oblasti zdravotní péče k dalšímu dlouhodobému růstu a pozici společnosti Orgentec jako jednoho z předních světových poskytovatelů diagnostických testů specializujících se na autoimunitní a infekční onemocnění.

V průběhu více než 20leté kariéry pan Winer zastával vedoucí pozice v mezinárodním měřítku u mnoha diagnostických a farmaceutických podniků, včetně AbbVie, Inc., Abbott Laboratories a Pfizer. Vedl úspěšné starty a růst řady populárních produktů, konkrétně značky Celebrex a Humira ve Spojených státech, Latinské Americe, Asii a Japonsku. Během téměř deseti let působení ve společnosti Abbott pan Winer řídil diagnostické aktivity společnosti v USA, Kanadě a Latinské Americe, než byl povýšen do vedení společnosti Abbott Japan, největší pobočky společnosti mimo USA. Kromě vedení společnosti k silnému růstu sehrál pan Winer klíčovou roli při pomoci podniku dosáhnout ocenění „Nejlepší místo pro práci" tři roky po sobě. V této vedoucí roli pokračoval i po naplánování a dokončení oddělení farmaceutické divize společnosti Abbott v Japonsku za účelem vytvoření společnosti AbbVie.

„Kombinace Garyho diagnostických a globálních zkušeností je pro Orgentec ideální. Jsme nadšeni, že můžeme využít výhod jeho dlouholetých zkušeností v oboru a znalostí, když budujeme a rozšiřujeme globální dosah společnosti Orgentec, rozsáhlou instalovanou přístrojovou základnu a jedinečné sady diagnostických testů na podporu poskytovatelů zdravotní péče na celém světě s identifikací vzácných onemocnění a chorob," řekl Scott Garrett, předseda představenstva společnosti Orgentec.

Společnost Orgentec, založená v roce 1988, je uznávaným lídrem na trhu se speciální diagnostikou, která slouží nemocnicím a referenčním laboratořím po celé Evropě a v USA, jakož i na rozvíjejících se trzích Asie, Latinské Ameriky a Středního východu. Od partnerství uzavřeného v roce 2014 se strategickým investorem do zdravotnictví společností Water Street Healthcare Partners rozšířila společnost Orgentec prostřednictvím kombinace ekologických iniciativ a akvizic svou globální působnost a nyní nabízí více než 300 druhů testů. Společnost Water Street spolupracovala s vedoucím týmem Orgentecu na náboru pana Winera, aby pokračoval ve strategické expanzi společnosti.

„Jsem velmi rád, že se mohu připojit ke společnosti Orgentec, která se má stát poskytovatelem speciálních diagnostických služeb na světové úrovni, v tomto důležitém bodě jejího vývoje. Rád bych poděkoval společnosti Water Street a představenstvu za jejich vyjádřenou důvěru při mém pokračování v rozvoji úspěšných základů vybudovaných mým předchůdcem Jimem Widergrenem," řekl pan Winer. „Těším se na spolupráci s vynikajícím týmem profesionálů z celé společnosti, abychom i nadále rozšiřovali nabídku našich produktů, zejména v rámci naší produktové řady Alegria s jejími patentovanými testy pro autoimunitní a infekční onemocnění."

Kromě jmenování prezidentem a generálním ředitelem bude pan Winer působit jako člen představenstva společnosti Orgentec. Jim Widergren bude i nadále vést Corgenix, dceřinou společnost podniku Orgentec v USA, a bude i nadále působit ve funkci člen představenstva společnosti Orgentec.

O společnosti Orgentec

Společnost ORGENTEC Diagnostika se sídlem v německé Mohuči nabízí jedno z nejkomplexnějších portfolií v oblasti autoimunitní diagnostiky a kardiovaskulární diagnostiky s dalšími silnými stránkami v oblasti testování infekčních onemocnění a orgánových funkcí. Alegria®, automatizovaný nástroj pro sérologii autoimunitních a infekčních chorob, umožňuje laboratořím provádět více testů a dosáhnout rychlejších výsledků při minimálních nákladech. S dceřinými společnostmi v Rakousku, Maďarsku, Francii, USA a Číně, jakož i se zavedenou celosvětovou sítí distribučních partnerů jsou produkty společnosti ORGENTEC přínosem pro pacienty ve více než 100 zemích světa. Orgentec je společností strategického investora Water Street Healthcare Partners, zaměřeného výhradně na zdravotnictví. Více informací naleznete na webových stránkách orgentec.com.

Related Links

http://www.orgentec.com



SOURCE Orgentec Diagnostika