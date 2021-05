Společnost Perosphere Technologies oznámila, že získala certifikaci CE-IVD pro svůj systém PoC Coagulometer System na měření koagulace u pacientů užívajících nová antikoagulancia (DOAC) a heparin

Koagulometr PoC Coagulometer firmy Perosphere Technologies je ruční zařízení s barevným dotykovým displejem, čtečkou čárového kódu a baterií, která vydrží na jedno nabití až 8 hodin provozu u lůžka pacienta. Technologie, kterou je koagulometr PoC Coagulometer vybaven, měří protrombinový čas z čerstvě odebrané krve a zdravotníkům tak poskytuje okamžitou informaci o aktuální srážlivosti krve pacienta, což velmi pomáhá při léčbě pacienta. Koagulometr PoC Coagulometer je vůbec prvním ručním zařízením na trhu, které měří srážlivost u pacientů užívajících jak nová přímá perorální antikoagulancia (DOAC, například rivaroxaban, apixaban nebo edoxaban), tak nízkomolekulární heparin (LMWH), a to nejen v akutní, ale i v ambulantní péči. Navíc je celé měření velmi snadné a jednoduché a vyžaduje pouze 14 mikrolitrů čerstvě odebrané plné žilní krve, která se odebírá do jednorázových zkumavek. Přístroj změří celkový srážecí čas (WBCT) v sekundách, přičemž výsledky jsou známé do 4 – 6 minut a zdravotníci tak mají okamžitě k dispozici informaci o tom, zda je pacient dostatečně ředěn.