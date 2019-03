Společnost PHNIX představí na veletrhu ISH ve Frankfurtu nové invertorové tepelné čerpadlo R32 s EVI a třídou účinnosti A++ ErP

Object has been Removed from this location.

Produkty společnosti PHNIX na veletrhu ISH --

Invertorové tepelné čerpadlo s EVI PHNIX R32 s třídou účinnosti A++ ErP a úsporou energie až 30 %

Dosažení teploty vody 55 °C při klimatických podmínkách s teplotou -25 °C. Zařízení může efektivně pracovat prostřednictvím podlahového vytápění, ventilátorových cívek nebo radiátorů pro vytápění či chlazení. Když je cílová teplota blízká dosažení, jednotky pracují s nižší frekvencí a lze dosáhnout přesnosti regulace teploty až na 0,5 °C.

PHNIX Ohřívač vody na bázi tepelného čerpadla Společnost PHNIX, jako profesionální výrobce ohřívačů vody na bázi tepelných čerpadel nabízí 4 druhy domácích tepelných čerpadel. Jedná se o ohřívače vody na bázi tepelných čerpadel typu „vše v jednom", instalační sady „top-kit" pro ohřívače s tepelnými čerpadly, nástěnná tepelná čerpadla a ohřívače s tepelným čerpadlem typu voda-vzduch. Některé z nich splňují evropský standard ErP a dosahují třídy účinnosti A++.

Ultratenké ventilátorové cívky PHNIX Ultratenké ventilátorové cívky PHNIX se zapouzdřením o tloušťce 130 mm ve srovnání s běžnými ventilátorovými cívkami (obvykle 250 mm) šetří prostor v místnosti uživatele. Při kombinaci s jednotkou tepelného čerpadla mohou ventilátorové cívky splňovat různé požadavky na vytápění nebo chlazení. Tyto jednotky jsou flexibilní. Mohou být instalovány dle uvážení uživatele, protože umožňují způsoby montáže na strop, podlahu nebo na stěnu.

