Společnost Polte oznámila spolupráci s firmou Deutsche Telekom při rozsáhlém zavádění technologie lokalizace pro internet věcí ( IoT)

Společnost Polte dokončila úspěšně prvotní zkoušky v terénu a bude nyní spolupracovat se společností Deutsche Telekom (DT) při zavádění pilotních projektů pro zákazníky v celé Evropě.

DALLAS a BONN, Německo, 17. dubna 2021 /PRNewswire/ -- Společnost Polte, průkopník technologie Cloud Location over Cellular (C-LoC), oznámila, že navázala spolupráci se společností Deutsche Telekom (DT), největší telekomunikační společností v Evropě, na zavádění rozsáhlých pilotních projektů pro zákazníky s technologií Polte Location API. Společnost DT chce využít patentovanou technologii společnosti Polte ke zlepšení přesnosti mobilních sítí a zdokonalit sledování aktiv pro mezinárodní uživatele. Projekt je momentálně ve fázi komerčního ověřování. To realizují někteří prominentní zákazníci společnosti DT IoT, kteří vyžadují univerzální viditelnost aktiv. Pokud chcete zjistit víc o tom, jak společnosti Polte a DT přináší revoluci do lokalizace nebo informace o účasti v pilotním programu, navštivte webové stránky https://iotcreators.com/en/iot-location-api/.