Společnost Precision For Medicine vytvořila partnerství se společností Karyopharm Therapeutics pro zahájení nové globální klinické studie k léčbě pacientů s nákazou COVID-19

-- První studie inhibitoru XPO1 k léčbě pacientů se závažnými virovými infekcemi

-- Precision for Medicine zodpovídá za řízení klinické studie v Evropě

BUDAPEŠŤ, Maďarsko, 23. dubna, 2020 /PRNewswire/ -- Společnost Precision for Medicine, průkopník v oblasti návrhu, vývoje a provádění klinických studií biomarkerů a správy komplexních dat, zahájila spolupráci se společností Karyopharm Therapeutics (Nasdaq: KPTI), aby pomohla provést první celosvětovou randomizovanou klinickou studii pro užívání přípravku selinexor v malých dávkách (XPOVIO®) a inhibitoru XPO1 u hospitalizovaných pacientů se závažným onemocněním nákazou COVID-19.

Společnost Precision for Medicine bude dohlížet na provádění klinického hodnocení v Evropě. Mezi země, které se plánují zúčastnit studie, a kde budou umístěny pracoviště, patří Spojené království, Itálie, Francie, Španělsko, Německo a Rakousko. Společnost Precision bude odpovědná za zajištění zapojení pracoviště, získávání schválení regulačních a klinických řídicích orgánů, přípravu dokumentace, jakož i shromažďování a monitorování údajů. Do studie bude zařazeno celkem 230 pacientů.

„Vzhledem k tomu, že společnosti spěchají s objevováním nových terapeutických řešení v boji proti nákaze COVID-19, klinická hodnocení budou vystavena agresivním časovým horizontům, potřebě dodržovat protokoly vývoje a pokyny, nutné bude také využívání pokročilých technologií pro sběr a monitorování dat," uvedla MD Katerina Kaleova, lékařská ředitelka společnosti Precision for Medicine. „Společnosti Karyopharm and Precision for Medicine se ve spolupráci s regulačními orgány, zkoušejícími, nemocnicemi a místními laboratořemi připravují na rychlé a přesné shromažďování údajů potřebných k urychlení včasných zjištění, což může přispět k rostoucímu důkazu, že inhibitory XPO1 mohou hrát důležitou roli při léčbě osob s virovými infekcemi ohrožujícími život."

Pandemie COVID-19 rychle změnila klinická a regulační prostředí vyžadující flexibilitu a závazek přizpůsobit se novým procesům, aby bylo dosaženo úspěšných výsledků. Díky společnému úsilí se společností Karyopharm za účelem zapojení a řešení připomínek úřadů ve fázi přezkumu studie dokázaly společnosti během pouhých několika dní dosáhnout toho, co obvykle trvá mnoho měsíců před zahájením globální randomizované klinické studie.

„Pandemie COVID-19 urychlila inovativní strategie, technologie vzdáleného monitorování a přístup k datům ve snaze objevit účinné léčby v boji proti koronaviru," řekl Chad Clark, prezident společnosti Precision for Medicine. „Studie společnosti Karyopharm je klíčovým krokem k nalezení léčebných řešení pro ty, kteří jsou COVID-19 nejvíce postiženi."

„Toto nejnovější partnerství se společností Precision for Medicine staví na úspěšné žádosti o schválení přípravku XPOVIO® (selinexor) úřadem FDA (Food and Drug Administration)," řekl Ran Frenkel, ředitel pro vývoj ve společnosti Karyopharm. „Spolupracovali jsme také na úspěšných klinických studiích hematoonkologických malignit fáze II a III, jakož i na studiích v terapeutických oblastech, jako jsou mnohočetný myelom, difuzní lymfom buněk B a akutní myeloidní leukémie."

O společnosti Precision for Medicine

Společnost Precision for Medicine je první organizací zaměřenou na klinický vývoj biomarkerů, která podporuje vědecké společnosti ve využívání biomarkerů, které jsou nezbytné pro hledání přesnější a efektivnější léčby pacientů. Společnost Precision v klinickém výzkumu aplikuje nové biomarkerové postupy, které využívají nejnovější poznatky v oblasti vědy a technologie, se zaměřením převážně na genomiku, testy imunitní reakce, globální logistiku vzorků, analýzu biomarkerů, podpůrnou diagnostiku a provádění klinických hodnocení. Precision for Medicine je součástí skupiny Precision Medicine Group s více než 2 000 zaměstnanci ve 35 pobočkách v USA, Kanadě a Evropě. Pro více informací navštivte webové stránky www.PrecisionForMedicine.com.

O společnosti Karyopharm Therapeutics

Karyopharm Therapeutics Inc. (Nasdaq: KPTI) je farmaceutická společnost zaměřená na onkologii, která se zabývá objevováním, vývojem a komercializací nových prvotřídních léků namířených proti transportu z buněčného jádra do cytoplazmy a souvisejícím cílům pro léčbu rakoviny a jiných závažných chorob. Selektivní inhibitory transportu z buněčného jádra (SINE) společnosti Karyopharm vážou a blokují protein XPO1 (nebo CRM1). XPOVIO® (selinexor) jako hlavní přípravek společnosti Karyopharm získal v červenci 2019 od amerického úřadu FDA zrychlené schválení v kombinaci s dexamethasonem jako léčba pro pacienty s těžce předběžně léčeným mnohočetným myelomem. Evropská léková agentura v současné době také posuzuje žádost o registraci přípravku selinexor. Úřad FDA nedávno přijal žádost o doplňkovou aplikaci nových léčiv, která usiluje o urychlené schválení selinexoru jako nové léčby pro dospělé pacienty s relabujícím nebo refrakterním difuzním velkobuněčným B lymfomem (DLBCL). Sloučeniny SINE také prokázaly biologickou aktivitu v modelech neurodegenerace, zánětu, autoimunitního onemocnění, některých virů a hojení ran. Společnost Karyopharm má v klinickém nebo preklinickém vývoji několik výzkumných programů. Více informací na www.karyopharm.com.

