Společnost Precision For Medicine značně rozšířila laboratoř v Berlíně z důvodu rostoucí poptávky po imunologickém monitorování

Nové nejmodernější zařízení výrazně zvyšuje kapacitu pro klinická hodnocení a nabízí klientům jedinečné možnosti profilování buněk spojující epigenetiku a průtokovou cytometrii

BERLÍN, 27. listopadu 2019 /PRNewswire/ -- Společnost Precision for Medicine, součást skupiny Precision Medicine Group, dnes oznámila, že otevřela novou berlínskou laboratoř o rozloze 1600 m2, poprvé kombinující vlastní patentovanou technologii epigenetického imunologického monitorování Epiontis ID™ s pokročilými schopnostmi průtokové cytometrie, společně s komplexním biorepozitářem a laboratoří pro zpracování buněk. Nová laboratoř se zaměřuje na rychle rostoucí imuno-onkologické a neuroimunologické trhy a vytváří desetinásobné zvýšení evropské kapacity společnosti Precision. Nové specializované zařízení navíc zvyšuje v Evropě počet zaměstnanců společnosti Precision pracujících na plný úvazek na více než 300 a posiluje její rozšiřující se dopad na klinická hodnocení, který nyní zahrnuje kanceláře v Edinburghu, Paříži, Ženevě, Budapešti, Bukurešti, Bratislavě a Bělehradě a další zaměstnance v celé Evropě a Spojeném království.

Díky zřízení rozšířené berlínské laboratoře, zařízení akreditovaného podle normy ISO 17025, je společnost Precision schopna nabídnout svým klientům buněčnou biologii budoucí generace kombinující jak epigenetický imunologický monitoring na místě využívající technologii Epiontis ID, tak i vysoce pokročilou, 18barevnou průtokovou cytometrii a další testy buněk. Všechny funkce jsou podporovány interním biorepozitářem a zařízením pro zpracování buněk. Berlínská laboratoř společnosti Precision v současné době podporuje více než 20 předních biofarmaceutických klientů v oblasti imunologického monitorování a zpracování vzorků PBMC.

Společnost Precision navíc rozšiřuje svou patentovanou platformu translačního výzkumu QuartzBio™ v Berlíně, která evropským inovátorům poskytuje špičkovou výpočetní biologii a integraci multiomických dat pro podporu vývoje léků na základě biomarkerů.

Sven Olek, senior viceprezident a ředitel laboratoře, vysvětlil důležitost nové berlínské laboratoře a uvedl: „Vůbec poprvé byly pod jednou střechou spojeny dvě nejvýznamnější metody v imunologii, epigenetika a průtoková cytometrie, abychom našim zákazníkům poskytli dříve nedosažitelnou kombinaci technologií, což skutečně posouvá vědu imunologického monitorování a profilování buněk. Jsme nadšeni, že jsme otevřeli toto nové nejmodernější zařízení, které společnosti Precision umožní poskytovat naši jedinečnou kombinaci odborných znalostí, schopností a škálovatelnosti pro evropský biofarmaceutický průmysl."

Chad Clark, prezident společnosti Precision for Medicine, dále uvedl: „S rostoucím počtem inovátorů v oblasti biofarmacie v Evropě bude společnost Precision pokračovat v rozšiřování našich vědeckých a provozních schopností. Podpora vývoje nových terapií pro pacienty v nouzi je hlavním cílem společnosti Precision. Naše investice v Evropě jsou odrazem naší vášně pomáhat našim klientům zdokonalovat terapie měnící život."

O společnosti Precision for Medicine

Společnost Precision for Medicine je první organizací zaměřenou na klinický vývoj biomarkerů, která podporuje vědecké společnosti ve využívání biomarkerů, které jsou nezbytné pro hledání přesnější a efektivnější léčby pacientů. Společnost Precision v klinickém výzkumu aplikuje nové biomarkerové postupy, které využívají nejnovější poznatky v oblasti vědy a technologie, se zaměřením převážně na genomiku, testy imunitní reakce, globální logistiku vzorků, analýzu biomarkerů, podpůrnou diagnostiku a provádění klinických hodnocení. Precision for Medicine je součástí skupiny Precision Medicine Group s více než 1 900 zaměstnanci ve 34 pobočkách v USA, Kanadě a Evropě. Pro více informací navštivte webové stránky www.precisionformedicine.com.

