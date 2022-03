Společnost Premise vrací do provozu ukrajinské online tržiště úkolů: koordinovanou dezinformační kampaň vyvrátily mezinárodní bezpečnostní složky a technologické společnosti

SAN FRANCISCO, 3. března 2022 /PRNewswire/ -- Po vystavení dezinformačnímu útoku označujícímu ukrajinské tržiště úkolů Premise za nástroj ruské vlády společnost Premise tuto platformu, jejímž cílem je i nadále poskytovat humanitární pomoc ukrajinským občanům, znovu aktivovala.

"Stejně jako mnoho jiných společností působících v citlivém prostředí byla i Premise postižena dezinformacemi a dočasně zastavila své služby na Ukrajině, aby své uživatele nevystavovala nebezpečí. Okamžitě jsme se obrátili na orgány činné v trestním řízení, které tvrzení prošetřily a neshledaly je věrohodným. Také společnost Google označila tato tvrzení za neopodstatněná," uvedl generální ředitel společnosti Premise Maury Blackman. „Společnost Premise bude získávat kritická data o naladění společnosti, aby tak podpořila humanitární úsilí na Ukrajině, čelící následkům invaze nařízené ruskou vládou. Tato data mají neocenitelnou hodnotu pro nevládní a neziskové organizace a rozvojová uskupení, která se snaží Ukrajině pomoci."

Společnost Premise byla prostřednictvím příspěvků na sociálních sítích obviněna, že je nástrojem ruských sil pro útoky na ukrajinské jednotky a infrastrukturu. Ačkoli je toto obvinění zcela nepravdivé, společnost Premise ve snaze o maximální obezřetnost a v obavě o bezpečnost svých ukrajinských přispěvatelů, po dobu komunikace s vyšetřovacími orgány své úkoly na Ukrajině pozastavila.

V neděli 27. února potvrdil společnosti Premise orgán činný v trestním řízení s přístupem k mezinárodním zdrojům, že provedl úplné vyšetřování této záležitosti a že společnost ani její technologie ruským silám nepomáhají. V úterý 1. března totéž učinila společnost Google a následně obnovila aplikaci Premise v obchodě Google Play. Společnost Premise proto dnes oznámila, že své tržiště úkolů na Ukrajině znovu spustí, aby mohla nadále pomáhat poskytovat humanitární podporu jejím občanům.

Konkrétně Premise zahájí průzkumy smýšlení Ukrajinců ohledně několika zásadních témat souvisejících s humanitární pomocí. K nim mj. patří:

Potravinová bezpečnost

Vysidlování

Voda a hygiena

Dostupnost vody

Potřeby komunit

Základní služby

Pro komplexnější seznámení se společností Premise a její činností si přečtěte článek na našem blogu.

O společnosti Premise

Společnost Premise se věnuje získávání informací prostřednictvím crowdsourcingu. Naše technologie zapojuje globální komunity uživatelů chytrých telefonů do získávání užitečných a přehledných dat v reálném čase, s nízkými náklady a s potřebnou expozicí. Ve více než 128 zemích a 37 jazycích nacházíme informace pro každé rozhodnutí – Data for Every Decision™. Další informace najdete na stránce www.premise.com.

