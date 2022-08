Společnost Pro Music Rights, Inc. (OTC: NUVG) s vedoucím postavením na trhu oznamuje výsledky za 2. čtvrtletí roku 2022, ve kterém její aktiva dosáhla 432,579.903 USD a zajistila akcionářům výrazné zvýšení hodnoty akcií

NAPLES, Florida, 24. srpna 2022 /PRNewswire/ -- Společnost Pro Music Rights, Inc. (OTC: NUVG), jedna z největších světových společností na trhu hudebních licencí, dnes oznámila finanční výsledky za druhé čtvrtletí roku 2022, které skončilo 30. června. Zveřejnila současně také čtvrtletní zprávu, která je k dispozici na stránkách EDGAR.

Hodnota jejích aktiv se z 323,562.671 USD vykázaných za rok 2021 zvýšila za 2. čtvrtletí roku 2022 na 432,579.903 USD, což představuje čtvrtletní nárůst celkových aktiv o 109,017.232 USD. Jejich účetní hodnota se tak zvýšila na 0,12 USD na akcii, což pro akcionáře znamená okamžitou hodnotu nejméně 128,8 % celkové hodnoty aktiv a účetní hodnoty dle koncové ceny kmenových akcií společnosti na úrovni 0,053 USD dne 22. srpna.

Společnost Pro Music Rights v současné době generuje příjmy licencováním hudebních děl ve svém repertoáru.

Na začátku čtvrtletí udělila společnost Pro Music Rights známé videoslužbě TikTok licenci, která jejím uživatelům umožní vytvářet videa s hudbou z rozsáhlé nabídky společnosti Pro Music Rights. Tato dohoda umožní společnosti TikTok nabízet svým uživatelům více než 2,500.000 skladeb, které PMR vlastní.

O společnosti Pro Music Rights, Inc. (ProMusicRights.com)

Pro Music Rights je pátou organizací pro veřejná práva k výkonu hudby (PRO), která kdy ve Spojených státech vznikla. Mezi držitele jejích licencí patří významné společnosti jako TikTok, iHeart Media, Triller, Napster, 7Digital, Vevo a stovky dalších. Podíl společnosti Pro Music Rights na trhu činí ve Spojených státech zhruba 7,4 % a zahrnuje více než 2,500.000 skladeb, včetně skladeb významných umělců jako A$AP Rocky, Wiz Khalifa, Pharrell, Young Jeezy, Juelz Santana, Lil Yachty, MoneyBaggYo, Larry June, Trae Pound, Sause Walka, Trae Tha Truth, Sosamann, Soulja Boy, Lex Luger, Lud Foe, SlowBucks, Gunplay, OG Maco, Rich The Kid, Fat Trel, Young Scooter, Nipsey Hussle, Famous Dex, Boosie Badazz, Shy Glizzy, 2 Chainz, Migos, Gucci Mane, Young Dolph, Trinidad James, Fall Out Boy a nespočet dalších. Další informace najdete na webových stránkách promusicrights.com.

Tato tisková zpráva obsahuje některá výhledová prohlášení ve smyslu § 27A zákona o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů, a § 21E zákona o burze cenných papírů z roku 1934, na která se vztahují bezpečné přístavy vytvořené těmito zákony. Upozorňujeme investory, že všechna výhledová prohlášení zahrnují rizika a nejistoty, mimo jiné i včetně schopnosti společnosti Pro Music Rights, Inc. naplnit svůj stanovený obchodní plán. Společnost Pro Music Rights, Inc. je přesvědčena, že předpoklady, na nichž jsou založena výhledová prohlášení obsažená v tomto dokumentu, jsou přiměřené, nicméně kterýkoliv z těchto předpokladů může být nepřesný a proto nelze zaručit, že se výhledová prohlášení obsažená v této tiskové zprávě ukáží jako přesná. Vzhledem k výrazným nejistotám spojeným s výhledovými prohlášeními v tomto dokumentu by proto zahrnutí těchto informací nemělo být považováno za prohlášení společnosti Pro Music Rights, Inc. nebo jakékoli jiné fyzické či právnické osoby.

