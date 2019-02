Společnost Risen Energy podepsala dohodu o dodávce FV modulů o výkonu 323 MW pro největší projekt solární elektrárny na Ukrajině

NING-PO, Čína, 20. února 2019 /PRNewswire/ -- Výrobce fotovoltaických modulů a přední představitel čínského průmyslu společnost Risen Energy Co., Ltd., obchodovaná na burze s akciemi typu A, nedávno oznámila uzavření smlouvy o dodávce FV modulů o celkovém výkonu 323 MW pro projekt holdingu DTEK Renewables B.V., konsolidujícího aktiva pro zdroje obnovitelných energií společnosti DTEK BV, největší soukromé energetické společnosti na Ukrajině, který je její třetí investicí do projektů v oblasti solární energie. Čínská společnost poskytne všechny vyžadované moduly pro projekt solární elektrárny Pokrovskaya o výkonu 240 MWac (323 MWdc). Podle společnosti Risen Energy by měl být projekt, který byl postaven jako největší solární elektrárna na Ukrajině, významným příspěvkem k dosažení energetických cílů Ukrajiny v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a k vytvoření významných hospodářských a sociálních výhod pro region.