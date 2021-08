Společnost Risen Energy rozšiřuje dohodu o nákupu energie se společností BHP s cílem dalšího snížení emisí společnosti Nickel West

Ning-po, Čína, 23. srpna 2021 /PRNewswire/ -- Společnost Risen Energy rozšířila desetiletou dohodu o nákupu obnovitelné energie (PPA) pro svou solární farmu Merredin z původních 20 MW na 50 MW elektrické energie pro provozy Nickel West společnosti BHP.

S platností od 1. srpna bude dalších 30 MW směřovat do hutě BHP Nickel West v Kalgoorlie. To povede ke snížení nepřímých emisí (tzv. Scope 2) hutě o 30 %. Jedná se o rozšíření dodávky z původních 20 MW, které budou dodávány do rafinerie BHP Nickel West ve Kwinaně a které pokryjí až 50 % její spotřeby elektrické energie solární energií generovanou solární farmou Merredin společnosti Risen Energy.

Jessica Farrellová, prezidentka společnosti BHP Nickel West pro správu aktiv, prohlásila: „Zvýšení našeho odběru energie ze solární farmy společnosti Risen z 20 na 50 procent nám umožní snížit v niklové huti Kalgoorlie o 30 procent emise vzniklé spotřebou elektrické energie. Jedná se o další příklad kroků, které podnikáme s cílem snížit emise ve všech našich provozech – na 30 procent do roku 2030 a do roku 2050 na nulu. Udržitelná produkce nízkouhlíkového niklu je pro naše zákazníky z oblasti výroby baterií a elektromobilů naprosto zásadní."

Eric Lee, výkonný ředitel společnosti Risen Energy Australia, řekl: „Vážíme si důvěry, kterou v nás a solární farmu Merredin společnost BHP Nickel West vkládá, a jsme vděční za příležitost dodávat více čisté energie pro její provoz. Tato spolupráce potvrzuje, že je společnost Risen předním poskytovatelem řešení v oblasti solární energie, a je pro nás také významným krokem při navazování další spolupráce v oblasti čisté energie s renomovanými organizacemi, které se v Austrálii angažují v úsilí o snižování produkce uhlíku."

Lee dále dodal, že společnost Risen chystá několik dalších projektů a že je na dobré cestě k dosažení svého cíle stát se předním developerem v oblasti solárních a bateriových řešení pro ukládání energie. V rámci tohoto cíle a také svého dlouhodobého cíle o dosažení „2GW" v Austrálii společnost Risen rozvíjí a zlepšuje své interní odborné znalosti, aby byla schopna reagovat na vyvíjející se potřeby trhu a technologické pokroky, zejména v souvislosti s hybridními solárními projekty a projekty BESS.

