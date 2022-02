SPOLEČNOST SCHOLLE IPN OZNAMUJE, ŽE BUDE PŘEVZATA SPOLEČNOSTÍ SIG, ČÍMŽ VZNIKNE PŘEDNÍ VÝROBCE OBALŮ

Společnost SIG, která byla založena v roce 1853 a sídlí ve švýcarském Neuhausenu, je předním dodavatelem systémů a řešení pro aseptické kartonové obaly. Ve spolupráci se svými zákazníky se snaží spotřebitelům po celém světě dodávat potraviny a nápoje způsobem, který je bezpečný, udržitelný a cenově dostupný. Díky své jedinečné technologii a vynikající inovační kapacitě může společnost SIG svým zákazníkům poskytovat komplexní řešení pro diferencované produkty, chytřejší továrny a propojené obaly, to vše s ohledem na neustále se měnící potřeby spotřebitelů. Udržitelnost je nedílnou součástí společnosti SIG, která využívá svůj přístup Way Beyond Good k vytvoření systému balení potravin s čistým pozitivním dopadem.