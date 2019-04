Společnost Shanghai Electric podepsala MOU se společností ACA Power ze Saúdské Arábie, aby společně vyvíjely globální solární projekty

V rámci reformního plánu „2030 Vision" usiluje saúdská vláda o rozšíření výroby energie z obnovitelných zdrojů, aby do roku 2030 činila 30 % dodávek energie v zemi. Společnost Shanghai Electric přispívá k tomuto cíli spoluprací s ACWA Power na výstavbě solárních zařízení od dubna 2018.

„Toto oboustranně výhodné partnerství nám umožní blíže spolupracovat se společností ACWA Power na globálním rozvoji projektů v oblasti čisté energie a budování naší značky v mezinárodním měřítku, protože pokračujeme v rozšiřování činnosti v zemích iniciativy," řekl pan Zheng a dodal, že skupina plánuje v příštích několika letech do tohoto regionu více investovat.

Společnost Shanghai Electric vyvinula úsilí o růst v zámoří. V roce 2018 překonaly zahraniční příjmy skupiny částku 11,2 miliardy RMB (přibližně 1,67 miliardy USD). Přibližně 11 % tohoto růstu pochází z příjmů globálního investičního podniku, zahraničních inženýrských příjmu a příjmů z vývozu.

Společnost Shanghai Electric pro podporu expanze značky využívá metody globálního vývoje. První metodou bylo zakládání nových podniků v devíti zemích iniciativy včetně Vietnamu, Indie, Saúdské Arábie, Iráku a Malajsie. Druhou souběžnou fází vývoje je rozšiřování projektové působnosti značky v zemích iniciativy. Nedávno získané zakázky zahrnují projekt integrace uhlí a elektřiny v Tharu v Pákistánu, projekt solární energie v Dubaji, energetické projekty v Pákistánu Qasim a Sahiwal a výstavbu projektů plynových turbín v Panamě a Srbsku.

Společnost Shanghai Electric Group Co, Ltd (Shanghai Electric), obchodovaná na burzách v Šanghaji a Hong Kongu, je velký integrovaný podnik pro výrobu zařízení, který se specializuje na energetická zařízení, průmyslová zařízení a integrační služby. Od devadesátých let minulého století se tržby společnosti Shanghai Electric zařadily mezi 3 největší čínské výrobce zařízení. V roce 2017 byla společnost Shanghai Electric vybrána jako jedna z 500 největších globálních výrobních společností, která ve stejném roce vstoupila do žebříčku Fortune China Top 500. Skupina se umístila v žebříčku ENR 2018 mezi 100 nejlepšími z 250 mezinárodních dodavatelů a má hodnotu 70,6 miliardy juanů.

