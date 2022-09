Společnost Shanghai Electric se posunula na 40. místo v žebříčku Top 250 International Contractors List magazínu ENR pro rok 2022

ŠANGHAJ, 9. září 2022 /PRNewswire/ -- Společnost Shanghai Electric vystoupala na 40. místo žebříčku Top 250 International Contractors List pro rok 2022, který publikoval magazín Engineering News Record (ENR), celosvětově uznávaný odborný magazín pro novinky, analýzy, komentáře a informace z oblasti světového strojírenství a stavebnictví.

V loňském roce se společnost umístila na 51. příčce, brzy však následoval rychlý postup na vyšší pozici. Každoročně vydávaný žebříček časopisu ENR je všeobecně považován za barometr oboru. Jedná se o vysoce vlivné a uznávané hodnocení, které komplexně odráží trendy probíhající na mezinárodním strojírenském trhu v průběhu celého roku.

Seznam řadí světové stavební společnosti na základě souhrnných příjmů generovaných projekty, na kterých se podílejí. Společnost Shanghai Electric byla do žebříčku zařazena díky svým 11 významným mezinárodním projektům, mezi něž patří fotovoltaicko-tepelný systém (FV-T) a 5. fáze solárního parku Mohammeda bin Rašída Al Maktúma v Dubaji, integrovaný uhelný důl Thar Block-1 v Pákistánu, plynová tepelná elektrárna v srbském Pančevu, solární zařízení na Kypru a také elektrárny v bangladéšské Rupši a irácké provincii Wassit.

Zaujala také třetí místo mezi čínskými státními energetickými podniky, tedy o jednu pozici výše, než v loňském roce, a zároveň se umístila v první desítce regionálního žebříčku pro trhy Blízkého východu.

Navzdory přetrvávajícím dopadům pandemie COVID-19 dosáhla společnost Shanghai Electric v roce 2021 hned několika významných milníků – překonala bezprecedentní výzvy a dokázala pokračovat v realizaci svých zahraničních projektů, čímž zajistila nepřetržitý růst příjmů generovaných projekty a zároveň významně přispěla k získání vyšší pozice na seznamu ENR.

Mezi tyto milníky patřilo připojení 1. zóny fotovoltaického zařízení společnosti v Dubaji a plynových turbínových jednotek Pancevo k síti, dočasné předání zóny A v 5. fázi solárního parku v Dubaji, hydraulické zkoušky kotlů v elektrárně Thar, připojení fotovoltaické elektrárny uhelného dolu Thar k elektrické síti v Bangladéši (síti, která je v současnosti nadměrně závislá na fosilních palivech) či betonáž základny parní turbíny Rupša.

Do žebříčku ENR bylo v roce 2022 zařazeno celkem 79 společností z pevninské Číny, čímž se Čína stala první zemí na světě v počtu firem nominovaných do seznamu. Čtyři z těchto firem se zabývají energetickým strojírenstvím – kromě Shanghai Electric jsou to Power Construction Corporation of China (PowerChina), China Energy Engineering Group (Energy China) a China National Machinery Industry Corporation. Čínské firmy zabodovaly také na regionálním žebříčku: v první desítce se společně se Shanghai Electric umístily také PowerChina, Energy China, China State Construction Engineering Corporation a China Railway Construction Group Corporation.

Podle žebříčku časopisu ENR zažil globální trh infrastrukturního stavebnictví v roce 2021 jisté oživení. Kombinované příjmy z kontraktů 250 nejlepších společností se loni meziročně zvýšily o 5,1 % na 547,2 miliardy dolarů. Kombinovaný mezinárodní obrat společností klesl o 5,4 % na 397,9 miliardy dolarů, ve srovnání s poklesem o 11,1 % v roce 2020 jde však o značné zlepšení. Nárůst mezinárodního obratu vykazuje 62,3 % z 236 společností, které byly v letech 2021-2022 do seznamu zařazeny dva roky po sobě.

Všech 250 oceněných společností si na příslušných regionálních trzích vybudovalo výrazné kompetence. Především čínští dodavatelé setrvávají ve své vedoucí roli v Africe (s podílem 59,3 %), Asii (55,3 %) a na Blízkém východě (40 %). V roce 2021 dosáhl obrat z dopravního stavitelství 250 nejvýznamnějších společností 132,17 miliardy dolarů a tvořil 33,2 % celkového obratu. Následoval obrat z bytové výstavby, petrochemie a energetiky, přičemž společný obrat těchto čtyř sektorů tvořil 80,1 % celkového obratu.

O společnosti Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727) je renomovaný výrobce zařízení špičkové kvality, který se zaměřuje na inteligentní energetiku, inteligentní výrobu a inteligentní infrastrukturu a poskytuje ekologická a inteligentní systémová řešení pro průmyslové podniky. Celosvětově působí v odvětvích, jako je nová energetika, účinná čistá energie, průmyslová automatizace, zdravotnická technika a ochrana životního prostředí.

