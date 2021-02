Společnost Shanghai Electric spustila zkušební provoz první čínské digitální tramvaje se systémem iDRT

Tramvajová trať T1 Demonstration Line má devět zastávek a celkovou délku 21,7 km a podle předpokladů by měla být pro veřejnost zprovozněna do června letošního roku. Tramvaje, které zde budou jezdit, jsou vůbec prvními čínskými tramvajemi se systémem DRT. Jedná se o přední světovou technologii využívající speciální senzory, kterými tramvaj sbírá informace z magnetických ukazatelů na trase, což umožňuje neustálou kontrolu polohy gumových kol tramvaje vůči koleji a její řízení v reálném čase. Tramvajová trať T1 Demonstration Line je významným posunem v realizaci projektu zelené dopravy v oblasti Lin-kang, přičemž nejprve bude pro pohon tramvají využívána pouze elektřina získaná z čistých zdrojů. Současně probíhá výstavba vodíkových plnících stanic a poté, co bude vodíkový pohon k dispozici, plánuje se přechod na tento druh paliva.