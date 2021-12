Společnost Shanghai Electric zavádí ekologické stavební postupy podporující ochranu přírody v Dubaji

Zachování stávající biologické rozmanitosti patřilo při plánování a provádění stavebních prací mezi hlavní cíle společnosti Shanghai Electric. S pomocí odborníků na ochranu přírody a ekologii zavedla řadu opatření, která vylepšila její environmentální řízení a zajistila ochranu ekosystému rostlin a živočichů. Během plánování provedla společnost Shanghai Electric rozsáhlý průzkum místních biotopů a rostlin a připravila si tak půdu pro projekt přemístění volně žijících živočichů.

Ve spolupráci s místními agenturami na ochranu zvířat vytvořila společnost Shanghai Electric tým specialistů, který měl za úkol prozkoumat chování divokých zvířat a najít účinný způsob, jak je odvést ze staveniště. Tento tým se nakonec rozhodl staveniště oplotit a do otvorů vzdálených od sebe 200 metrů umístit potravu a vodu. To zvířata nalákalo a mohla proto být bezpečně přemístěna do jiných oblastí. Společnost Shanghai Electric tak v Dubaji ochránila nesčetné množství původních živočišných druhů, například ještěrů, velbloudů, antilop nebo lišek.

Emirates Environmental Group, největší nevládní organizace zabývající se ochranou životního prostředí ve Spojených arabských emirátech, ocenila přínos společnosti Shanghai Electric pro ochranu životního prostředí během výstavby elektrárny v Dubaji a vyzvala ji, aby se v letech 2020 a 2021 zúčastnila akce „Sázíme pro naše emiráty" (For Our Emirates We Plant) a jménem společnosti Shanghai Electric vysadila v emirátu Ras Al Khaimah osm stromů Sidra.

„Dubajský projekt pokrývá rozsáhlé území, které je domovem mnoha volně rostoucích rostlin a divokých zvířat. To komplikuje opatření v oblasti ochrany životního prostředí, která jsou nezbytná pro zachování neporušené biologické rozmanitosti v této oblasti. Tým vzal v úvahu všechny faktory, které by mohly představovat hrozbu pro divokou přírodu, ochránil místní ekosystém a zároveň pomohl dubajské vládě přiblížit se k cíli dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050," uvedl Zhao Hui, manažer dubajského projektu.

Aby společnost Shanghai Electric dostála své odpovědnosti vůči životnímu prostředí, zabývala se také opatřeními na úsporu zdrojů a snížení znečištění životního prostředí způsobeného odpadními materiály, které vznikly během stavebních prací. Tým společnosti Shanghai Electric od počátku výstavby sbíral plastové lahve, skleněné lahve, plechovky a tiskové kazety k centralizované recyklaci. V roce 2021 tak byl objem recyklovaných položek třikrát větší než v roce předchozím.

Společnost Shanghai Electric, světový lídr v oblasti obnovitelných zdrojů energie, přispívá k ekologickému rozvoji a mění skladbu zdrojů energie na celém světě. Umožňuje také revoluci ve větrné a fotovoltaické energii, aby bylo možné snáze čelit globálním klimatickým výzvám. Společnost Shanghai Electric bude pokračovat v inovaci zelených technologií i v budoucnu a své velmi kvalitní čisté výrobky bude využívat k usnadnění globálního přechodu na udržitelnější ekonomiku.

