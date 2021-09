Společnost SHEIN oznámila akci SHEIN X ROCK THE RUNWAY, na které bude prezentovat kolekci FW2021

CO: Mezinárodní značka elektronického obchodování SHEIN představuje akci SHEIN X ROCK THE RUNWAY 2021– poutavou hybridní speciální událost, která kombinuje hudební vystoupení s inovativními tanečními choreografiemi. Výsledkem je netradiční módní přehlídka. Jakožto výhradní cíl módních nadšenců si společnost SHEIN klade za cíl uspořádat nezapomenutelnou módní akci, na které budou mít návštěvníci možnost objevovat nezávislou hudební scénu, světové hvězdy, taneční choreografy a zábavu. Akce společnosti SHEIN ROCK THE RUNWAY také pomůže podpořit, zvýšit povědomí a získat příspěvky ve prospěch organizace National Action Network, jedné z předních organizací pro občanská práva ve Spojených státech s pobočkami po celém jejich území, a ve prospěch organizace Youth Emerging Stronger, která usiluje o vytvoření lepší budoucnosti pro mládež v pěstounské výchově a mládež bez domova. Společnost SHEIN oběma charitativním organizacím věnuje 350 000 dolarů.

Virtuální akce se bude skládat z pěti individuálních segmentů, které budou jedinečným způsobem prezentovat stylové módní trendy kolekcí SHEIN pro podzim a zimu 2021 v doprovodu dynamických vystoupení známých hudebních hostů. Na oslavu soutěže SHEIN X Challenge (jejíž finále bylo odvysíláno 12. září 2021 prostřednictvím YouTube) bude na akci v rámci segmentu SHEIN X představena také pětice návrhů finalistů této soutěže.

Hudební vystoupení Saweetie The Chainsmokers Darren Criss Thuy Willie Gomez Riley Clemmons Blu DeTiger

Choreografové RETRO REVIVAL: WILLIE GOMEZ ASISTENTI CHOREOGRAFIE: CHOREOGRAF – CALVIT HODGE ANTHONY KIN ASISTENTKA CHOREOGRAFIE: SARA BIVENS WHITNEY BEZZANT

EMERI KIN EASY CHIC: RILEY CLEMMONS JASON PETERS CHOREOGRAF – ALEX CHUNG JAMES HERRON ASISTENTKA CHOREOGRAFIE: JASMINE MASON SAM MCWILLIAMS



SKI PARTY: SAWEETIE LA ROLLERS GIRLS CHOREOGRAFKA: BRYA WOODS CHOREOGRAFKA: CRYSTAL ALYSIA ASISTENTKA CHOREOGRAFIE: CHAINSMOKERS AAHKILAH CORNELIUS CHOREOGRAFKA – TAYLOR THOMAS



SHEIN X: BLU DE TIGER CITY SLEEK x 2: DARREN CRISS CHOREOGRAFOVÉ – TABITHA A CHOREOGRAF – ALEX CHUNG NAPOLEON DUMO "NAPPYTABS" ASISTENTI CHOREOGRAFIE:

JASMINE MASON, JOE TULIAO

KDY: 26. září 2021 ve 14:00 pacifického času

KDE: Bezplatná aplikace společnosti SHEIN a také její oficiální kanál YouTube a účty na sítích Twitter, Instagram a Facebook

O společnosti SHEIN:

Společnost SHEIN byla založena v roce 2008 a provozuje globální síť e-shopů s rychlou módou, která pokrývá 220 zemí a regionů. Ve společnosti SHEIN neklademe důraz jen na oblečení, ale i na jeho výběr. Proto denně přinášíme 1000 nových módních kousků a hýčkáme naše zákazníky závratnou nabídkou trendového dámského oblečení, které mohou kombinovat podle libosti. Děláme to proto, že věříme, že oblečení, které nosíme, odráží naši osobnost, a chceme dnešním ženám umožnit objevovat a vyjadřovat svou jedinečnost. Díky bohatému výběru, který poskytujeme, si naši zákazníci mohou vytvořit dokonalý vzhled, který odráží jejich individualitu. Jednoduše řečeno, pomáháme vám stát se sami sebou. Pokud se o společnosti SHEIN chcete dozvědět více, sledujte nás na adrese shein.com , instagram.com/sheinofficial a youtube.com/shein .

O organizaci Youth Emerging Stronger (YES):

Organizace Youth Emerging Stronger (YES) od roku 1985 pomáhá mladým lidem ve věku 12–24 let bez domova a zajišťuje jim dovednosti a výchovu, které jim umožní realizovat své vášně a sny v oblasti vzdělávání, zaměstnání a bezpečného a stabilního bydlení, a zároveň jim poskytuje průběžnou terapii v oblasti duševního zdraví. YES jim dává možnost bojovat proti systémovým nerovnostem, které jejich rodinám způsobují nepřiměřené problémy, a poskytuje jim možnost rozvíjet se a stát se soběstačnými členy komunity. Další informace o organizaci YES najdete na adrese www.YouthEmergingStronger.Org .

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1629035.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1629036/shein1.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1590321/Shein_Logo.jpg

Related Links

https://shein.com/



SOURCE SHEIN